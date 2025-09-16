هاني رمزي: أداء لاعبي الأهلي يثير القلق والجماهير تستحق أفضل



أعرب هاني رمزي، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، عن استيائه من المستوى الذي يقدمه لاعبو الفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة في الدوري الممتاز، بعد التعادل الأخير أمام إنبي بهدف لكل فريق.

وأوضح رمزي في تصريحاته لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»، أن الأهلي يمر بحالة من الارتباك مع بداية الموسم، مشيرًا إلى أن قرار محمود الخطيب بعدم خوض الانتخابات المقبلة ساهم في زيادة قلق الجماهير تجاه وضع النادي.

وأكد مدافع الأهلي السابق أن الفريق يضم عناصر تمتلك خبرات كبيرة وإمكانيات مميزة، ومع ذلك لا يظهرون بالمستوى المطلوب، قائلاً: «مردود اللاعبين غير مُرضٍ، وعليهم أن يدركوا قيمة قميص الأهلي وجماهيره التي تستحق أداء أفضل».

وختم رمزي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على استعادة مستواهم في المباريات المقبلة، لكنه شدد على أن ما ظهروا به مؤخرًا لم يكن على قدر التطلعات.