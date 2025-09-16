قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الإسكندرية: إتمام التعاقد مع الدفعة الثالثة من المعلمين الجدد

إتمام التعاقد مع الدفعة الثالثة من المعلمين الجدد
إتمام التعاقد مع الدفعة الثالثة من المعلمين الجدد
أحمد بسيوني

أتمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندية إجراءات تعاقد تعليم الإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم مع الدفعة الثالثة من المعلمين الجدد ، وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وأحمد فاروق مدير إدارة الموارد البشرية.

وحث مدير المديرية الدكتور عربي أبوزيد على ضرورة استثمار طاقاتهم الشابة ومهاراتهم وقدراتهم المختلفة والعمل بجد وبذل الجهد ، فهم أحدث دماء شابة تم ضخها بالتربية والتعليم وتم تدريبهم على أعلى مستوى ، وكذلك الاستفادة من خبرات المعلمين القدامى في التعامل مع الطلاب ومراعاة الفروق الفردية وغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء وتنمية مهارات البحث العلمي والإبداع والابتكار لدى الطلاب.

يأتي هذا في ضوء توجيهاتمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بسرعة توزيع الدفعة الثالثة من المعلمين الجدد من خلال مسابقة ال 30 ألف معلم.

وفي سياق منفصل، عقد الدكتور عربي أبوزيد اجتماعًا تنسيقيًا مع أحمد خريصة ممثل مؤسسة علمني بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وإسلام الليثي مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وذلك للإستعداد لإستلام مدرسة أحمد شيبوب بإدارة منتزه ثان بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بها ورفع كفائتها والتي قامت بها مؤسسة علمني بالإشتراك مع شركة اوراسكوم.

وأكد أبوزيد علي ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة مشيدًا بتقديره لجميع الداعمين لتعليم الإسكندرية في اطار المسئولية المجتمعية والتربويه لهذه المؤسسات.

الاسكندرية تعليم الاسكندرية الدفعة الثالثة المعلمين الجدد عربي أبوزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

السيطرة على حريق بمصنع سجاد في سمنود

تطورات الوضع في غزة

الرقب يحذر: دخول الأصوات الصهيونية إلى الإعلام خطر على الوعي الجمعي

مدارس الجيزة لتعزيز البنية التعليمية

لتقليل الكثافات الطلابية..619 فصلاً دراسياً جديداً في مدارس الجيزة

بالصور

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد