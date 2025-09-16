تعليم الإسكندرية: إتمام التعاقد مع الدفعة الثالثة من المعلمين الجدد

أتمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندية إجراءات تعاقد تعليم الإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم مع الدفعة الثالثة من المعلمين الجدد ، وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وأحمد فاروق مدير إدارة الموارد البشرية.

وحث مدير المديرية الدكتور عربي أبوزيد على ضرورة استثمار طاقاتهم الشابة ومهاراتهم وقدراتهم المختلفة والعمل بجد وبذل الجهد ، فهم أحدث دماء شابة تم ضخها بالتربية والتعليم وتم تدريبهم على أعلى مستوى ، وكذلك الاستفادة من خبرات المعلمين القدامى في التعامل مع الطلاب ومراعاة الفروق الفردية وغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء وتنمية مهارات البحث العلمي والإبداع والابتكار لدى الطلاب.

يأتي هذا في ضوء توجيهاتمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بسرعة توزيع الدفعة الثالثة من المعلمين الجدد من خلال مسابقة ال 30 ألف معلم.

وفي سياق منفصل، عقد الدكتور عربي أبوزيد اجتماعًا تنسيقيًا مع أحمد خريصة ممثل مؤسسة علمني بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وإسلام الليثي مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وذلك للإستعداد لإستلام مدرسة أحمد شيبوب بإدارة منتزه ثان بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بها ورفع كفائتها والتي قامت بها مؤسسة علمني بالإشتراك مع شركة اوراسكوم.

وأكد أبوزيد علي ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة مشيدًا بتقديره لجميع الداعمين لتعليم الإسكندرية في اطار المسئولية المجتمعية والتربويه لهذه المؤسسات.