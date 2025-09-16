محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخانكة لحل مشكلات المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم لقاءه الجماهيري الأسبوعي في مجلس مدينة الخانكة، لمناقشة وحل مشكلات مواطني مدن الخانكة، وشبين القناطر، والخصوص.

وشهد اللقاء حلولًا فورية لعدد من المشكلات الملحة، بحضور الأجهزة التنفيذية المعنية وفي إطار جهود المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تم توفير شقق سكنية لعدد من الأسر غير القادرة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي.

كما أولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بملف توفير فرص العمل، حيث تم توفير فرص عمل لعدد من السيدات في القطاع الخاص، إيمانًا بأهمية دعم المرأة وفي لفتة إنسانية، تم توفير محل تجاري لإقامة مشروع صغير لشاب يعاني من مرض مزمن، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية. كما تم دفع إيجار المحل لمدة ستة أشهر وتوفير البضاعة اللازمة لدعم مشروعه، ليتمكن من بدء حياته العملية.

حضر اللقاء كل من الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ ورئيس مدينة الخانكة، ورئيس مدينة شبين القناطر، ورئيس مدينة الخصوص ومدير مديرية القوي العاملة ومديرة الطب البيطري بالمحافظة ومدير الادارة التعليمية بالخانكة.