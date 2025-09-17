قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أغلب بورصات الخليج بدعم من توقعات خفض الفائدة وتحسن أسعار النفط

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

أغلقت أغلب البورصات الخليجية على مكاسب في جلسة مع ازدياد الثقة في أسهم الطاقة نتيجة تحسن أسعار النفط وتفاؤل المستثمرين قبيل قرار الفدرالي غداً الأربعاء وسط توقعات واسعة بتخفيض معدلات الفائدة الأميركية.

إذ تتوقع الأسواق خفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم بأول لمعرفة المزيد حول توجهات السياسة النقدية.

وفي أسواق النفط، ارتفعت أسعار خام برنت إلى مستويات 68 دولاراً للبرميل بسبب خطر تعطل الإمدادات نتيجة الهجمات الأوكرانية على منشآت طاقة روسية.

السوق السعودي

ارتفع مؤشر تاسي بنسبة 0.9% في جلسة الثلاثاء مرتداً من أدنى مستوياته في نحو عامين ليغلق فوق مستويات 10500 نقطة بدعم من ارتفاع سهمي الراجحي وأرامكو بنسبة 1.1% و0.6% على التوالي.

وارتفع سهم أديس القابضة بأكثر من 2% بعد أن رفعت عرضها لشراء شركة "شلف دريلينغ" إلى 18.50 كرونة نرويجية مقارنة مع 14 كرونة نرويجية، موضحة أن مجلس إدارة الشركة النروجية أوصى بالإجماع بالاندماج المقترح بالمقابل النقدي المعدل.

كما قفز سهم سينومي ريتيل بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي بعد أن استحوذت مجموعة الفطيم الإماراتية على حصة 49.95% من أسهمها مقابل 2.52 مليار ريال.

السوق السعودي الفائدة الأميركية البورصات الخليجية سهم سينومي ريتيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

ترشيحاتنا

أرشيفيه

السفيرة الأمريكية تزور ميناء السخنة لبحث فرص الاستثمار باقتصادية قناة السويس

أرشيفيه

الإحصاء يوقع برتوكول التحالف الوطنى لتعزيز دورة كمصدر للبيانات

أرشيفيه

وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل مع البنك الأفريقي لمراجعة المشروعات المشتركة

بالصور

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

نيسان سنترا
نيسان سنترا
نيسان سنترا

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

تويوتا bZ7
تويوتا bZ7
تويوتا bZ7

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد