ارتفاع أغلب بورصات الخليج بدعم من توقعات خفض الفائدة وتحسن أسعار النفط

أغلقت أغلب البورصات الخليجية على مكاسب في جلسة مع ازدياد الثقة في أسهم الطاقة نتيجة تحسن أسعار النفط وتفاؤل المستثمرين قبيل قرار الفدرالي غداً الأربعاء وسط توقعات واسعة بتخفيض معدلات الفائدة الأميركية.

إذ تتوقع الأسواق خفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم بأول لمعرفة المزيد حول توجهات السياسة النقدية.

وفي أسواق النفط، ارتفعت أسعار خام برنت إلى مستويات 68 دولاراً للبرميل بسبب خطر تعطل الإمدادات نتيجة الهجمات الأوكرانية على منشآت طاقة روسية.

السوق السعودي

ارتفع مؤشر تاسي بنسبة 0.9% في جلسة الثلاثاء مرتداً من أدنى مستوياته في نحو عامين ليغلق فوق مستويات 10500 نقطة بدعم من ارتفاع سهمي الراجحي وأرامكو بنسبة 1.1% و0.6% على التوالي.

وارتفع سهم أديس القابضة بأكثر من 2% بعد أن رفعت عرضها لشراء شركة "شلف دريلينغ" إلى 18.50 كرونة نرويجية مقارنة مع 14 كرونة نرويجية، موضحة أن مجلس إدارة الشركة النروجية أوصى بالإجماع بالاندماج المقترح بالمقابل النقدي المعدل.

كما قفز سهم سينومي ريتيل بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي بعد أن استحوذت مجموعة الفطيم الإماراتية على حصة 49.95% من أسهمها مقابل 2.52 مليار ريال.