الإتيكيت في المدرسة.. قواعد تحمي طفلك طوال حياته| فيديو

قدمت رانيا حسين، خبيرة الإتيكيت، شرحًا وافيًا حول قواعد وآداب السلوك في المدارس، مؤكدة أن الإتيكيت ليس مجرد رفاهية بل هو أسلوب حياة يهيئ الطفل أو المراهق للحياة الاجتماعية والمستقبلية.

وأضافت رانيا حسين خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المدرسة مجتمع صغير، وتعد الطفل أو المراهق للحياة التي يتحدث عنها.

وأوضحت أن هذه الصفات تبقى مع الطفل في حياته المستقبلية، موضحة: "الأتيكيت في المدرسة هو أتيكيت التعامل مع كل الأشخاص والأشياء المحيطة بينه، إحنا قلنا إنها مجتمع، بس مجتمع صغير".

وأشارت إلى أن الطفل يبدأ بالتعلم من احترام المعلم، والاستئذان منه قبل التحدث، والالتزام بموعد الدخول والخروج، والتعامل بأدب مع الكبار، بالإضافة إلى احترام خصوصية الزملاء وأشياءهم، والابتعاد عن التنمر الذي "منتشر في الأجيال الحالية بشكل مش كويس".

ولفتت إلى أهمية التعاون والمشاركة بين الطلاب في كل أنشطة المدرسة، والحفاظ على الممتلكات العامة، مثل الصبورة والكراسي، قائلة: "هو بيتعلم من هنا وبيحافظ على الممتلكات العامة، فبالتالي في المستقبل في الشارع يحافظ على كل الممتلكات العامة".

كما أكدت على تعليم الطفل أهمية العناية بالنظافة الشخصية، مشيرة إلى أن كل هذه الأمور هي جزء من الأتيكيت .