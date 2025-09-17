مصادر طبية: 33 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 21 في مدينة غزة

أعلنت مصادر طبية، أن 33 شهيدا بنيران جيش الاحتلال ، منذ فجر اليوم بينهم 21 في مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية «تعمق الآن إنجازًا عسكريًا» من شأنه أن يقرب ما وصفه بـ«نهاية الحرب».

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى، في ظل ظروف إنسانية متدهورة تعتبرها منظمات دولية غير مسبوقة.

ووفق مصادر إسرائيلية، فإن رئيس الأركان قدم تقريرًا عسكريًا إلى نتنياهو يزعم فيه تحقيق «تقدم ميداني» في العمليات البرية والجوية داخل القطاع. إلا أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات واسعة، إذ اعتبر مراقبون أن ما تسميه إسرائيل «إنجازًا» لا يتعدى كونه استمرارًا في سياسة التدمير المنهجي للمنازل والبنى التحتية وفرض حصار خانق على أكثر من مليوني إنسان.

على الجانب الآخر، تؤكد حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية أن إسرائيل لم تحقق أي مكاسب استراتيجية حقيقية، مشيرة إلى أن المقاومة لا تزال قادرة على شن هجمات صاروخية وعمليات ميدانية أربكت الجيش الإسرائيلي وأوقعت خسائر في صفوفه.