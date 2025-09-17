محافظ القليوبية لرؤساء المدن: انزلوا المواقف من 6 صباحا مع بداية العام الدراسي

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على ضرورة التزام السائقين بالعمل داخل المواقف الرسمية التي أنفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات، مشددًا على تكثيف الحملات المرورية الثابتة والمتحركة لضبط الشارع وإلزام السائقين بالوقوف داخل المواقف.

وأشار المحافظ إلى أن أزمة المواصلات المزمنة تتجدد مع بداية العام الدراسي سواء في المدارس أو الجامعات، موجهًا تعليماته إلى جميع رؤساء المدن بأن يكون تواجدهم الميداني مع بدء العام الدراسي داخل المواقف منذ الساعة السادسة صباحًا لمتابعة انتظام العمل والتعامل الفوري مع السائقين غير الملتزمين بالتعريفة المقررة.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية بحضور عدد من المسؤولين وقيادات المحافظة.