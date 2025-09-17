قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
روسيا تطالب بضرورة إصلاح مجلس الأمن وتكييفه مع حقائق العصر المتغير
محافظات

محافظ القليوبية يوجه بضرورة الانضباط داخل المدارس مع بدء العام الدراسي

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على أهمية الانضباط داخل مدارس المحافظة، والالتزام بملاحظات الحماية المدنية، والانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس قبل بدء الدراسة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية.

كما شدد على رؤساء المدن ضرورة الحفاظ على النظافة بمحيط المدارس، ومنع تواجد الباعة الجائلين خاصة في شبرا الخيمة، مع وضع حلول جذرية لأزمة المواصلات في الأسبوع الأول من الدراسة عبر التنسيق بين المواقف والمرور، ودعم بعض الخطوط بأتوبيسات النقل الجماعي التابعة لثلاث شركات، على أن تتم المتابعة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ.

كما وجه المحافظ بإنشاء نقطة مرورية ثابتة في موقف كفر شكر بعد رصد مخالفات من السائقين، مشددًا على مواجهة أي تجاوزات في تطبيق التعريفة المقررة بكل حزم.

من جانبه أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي، حيث تم تسليم الكتب لكل المدارس، وسد العجز في المعلمين من خلال التعاقد بالأجر، مع تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

في السياق ذاته، أشار الشيخ سعيد خضر رئيس منطقة القليوبية الأزهرية، إلى أن المنطقة تضم 430 معهدًا يدرس بها 120 ألف طالب داخل 225 مبنى، لافتًا إلى اعتماد 7 معاهد جديدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد هذا العام، ليصبح إجمالي عدد المعاهد المعتمدة 62 معهدًا، مع ترشيح 13 معهدًا آخر.

وأكد وصول الكتب لجميع المعاهد قبل الأحد المقبل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض قرار تشكيل لجنة لمراجعة العجز في بعض الصفوف الدراسية، مع الموافقة على النزول بسن القبول 3 أشهر.

من جانبها أكدت الدكتورة رشا مديرة فرع التأمين الصحي بالقليوبية، الانتهاء من تجهيز غرف الزائرة الصحية بالمدارس للتعامل مع أي طوارئ، إلى جانب فرق العمل الخاصة بالمبادرات الرئاسية.

