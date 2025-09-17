وجبة لذيذة.. طريقة تحضير صينية جلاش باللحم

يعد الجلاش باللحم المفروم من الأكلات الشهية والمميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص.

وإليكم طريقة تحضير جلاش باللحم المفروم

مقادير جلاش باللحم المفروم

جلاش

سمن

لحم مفروم

بصل مفروم

فلفل رومي مفروم

ملح

فلفل أسود

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

1 كوب لبن

بيضة

طريقة تحضير صينية جلاش باللحم المفروم

شوحي اللحم المفروم مع البصل المفروم في السمن في إناء على النار

ضيفي الفلفل الرومي والتوابل والملح والفلفل ويقلب كل الخليط حتى النضج

أدهني ورق الجلاش بالسمن المذابة ويشكل منها طبقة في صينية

ضيفي خليط اللحم المفروم

ضيفي طبقة أخرى من ورق الجلاش المدهون بالسمن

تقطع مربعات وسط

يخلط البيض واللبن والملح والفلفل

يسقى الجلاش بالخليط

يوضع فى الفرن حتى تمام النضج

يقدم الجلاش