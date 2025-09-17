قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشير جبر: النزوح في غزة يتحول إلى مأساة يومية
حزب الله: لسنا ميليشيا وغير معنيين ببند سحب السلاح
انتهز الفرصة الأخيرة.. كيفية التسجيل وسداد مقدم الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7
محافظ الإسكندرية والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون في النقل البحري
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبطال أوروبا.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا والقناة الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يستهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بمواجهة أتلانتا الإيطالي، اليوم الأربعاء.

ويستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، تحقيق الفوز على أتلانتا في لقاء الليلة، وقطع أولى خطوات الحفاظ على لقبه الأوروبي.

كان العملاق الباريسي توج بلقب النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه عقب اكتساح إنتر ميلان 5-0 في المباراة النهائية.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “كل مباراة في دوري أبطال أوروبا صعبة، والشعور قبل اللقاء يبقى كما كان في الماضي، نرغب دائمًا في لعب أسلوبنا الكروي، ونتطلع بشوق لانطلاق هذه البطولة لأنها ستخلّد فينا ذكريات رائعة”.

وحول الفوز بدوري أبطال أوروبا، أجاب: “أعتقد أن لقب دوري أبطال أوروبا الأول دائمًا ما يكون الأصعب، أحيانًا، لا يعتقد اللاعبون والجماهير أنهم قادرون على الفوز بكأس كهذا، لكنهم الآن يدركون أن ذلك ممكن؛ نحن قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا، من الواضح أن الأمر سيكون صعبًا، لكنني آمل أن نتمكن بعقليتنا من التحسن وتقديم موسم رائع”.


موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “بارك دي برانس”، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أتلانتا في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بأسقاط بطل أوروبا على أرضه وأمام جماهيره، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

والتقى باريس سان جيرمان وأتالانتا مرة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا، و بالتحديد في الدور في ربع النهائي بتاريخ 12 أغسطس 2020، وفاز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا أتلانتا لويس إنريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة عقوبات جديدة على وزراء إسرائيليين ومستوطنين

صورة أرشيفية

الأردن يرحب بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية في غزة

أرشيفية

أزمة الدواء في مصر.. لماذا يواجه السوق المحلي تحديات كبيرة رغم تفوق الصناعة الوطنية؟

بالصور

أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
ديتوكس
ديتوكس

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد