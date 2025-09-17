تصرف غبي.. أسطورة هولندا يهاجم كارفاخال

هاجم أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت، قائد ريال مدريد داني كارفاخال، بسبب طرده أمام مارسيليا أمس الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى داني كارفخال بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 72 بعد نطحه جيرونيمو رولي، حارس مرمى مارسيليا، ليكمل الريال اللقاء بعشرة لاعبين وسط ضغط هجومي من الفريق الفرنسي.

وقال خوليت في تصريح أبرزه فابريوو رومانو، الصحفي بشبكة سبورتس عبر حسابه على منصة “إكس”: "بالنسبة للاعب يتمتع بخبرة كبيرة، ما فعله كارفاخال كان غبيًا للغاية”.

أهداف مباراة ريال مدريد ومارسيليا

على عكس سير اللعب، تمكن فريق أولمبيك مارسيليا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 22 عبر تيموتي وياه بعد تمريرة رائعة من الإنجليزي ماسون جرينوود. لم يتأخر رد ريال مدريد كثيرًا، حيث حصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 26 نفذها كيليان مبابي بنجاح، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

ورغم النقص العددي، أظهر ريال مدريد شخصية البطل، حيث حصل على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 81 بعد هجمة منظمة، انبرى لها النجم الفرنسي كيليان مبابي ليسجل هدفه الثاني في اللقاء ويمنح فريقه انتصارًا مهمًا مع بداية المشوار الأوروبي.