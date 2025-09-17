محافظ شمال سيناء يفتتح معرض الصقور والصيد على هامش مهرجان الهجن

افتتح محافظ شمال سيناء خالد مجاور، معرض الصقور والصيد، والذي يقام على هامش مهرجان الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش.

وأكد المحافظ، في تصريح اليوم "الأربعاء"، أن المعرض يقام لأول مرة في محافظة شمال سيناء، لافتاً إلى أن رياضة صيد الصقور من الرياضات التراثية التي تنتشر في البوادي العربية، والتي تحافظ على العادات والتقاليد، مشيرا إلى أن المعرض يضم عددا من الصقور ذات الأنواع المختلفة مثل البارشون والكراك والشاهين.

من جانبه، أكد سلمان سعد، أحد المهتمين برياضة صيد الصقور، على سعي عدد من المهتمين بهذه الرياضة إنشاء ناد للصقور، للحفاظ على الموروث والعادات والتقاليد الأصيلة.

وأشار سعد إلى أن أسعار الصقور تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى مليون ونصف مليون جنيه، لافتاً إلى أن هذه الرياضة متوارثة عن الآباء والأجداد.

ويعد هذا المعرض هو الأول في محافظة شمال سيناء؛ حيث يجمع تحت مظلته محبي الصقور وهواة الصيد والأنشطة المرتبطة به بشمال سيناء.