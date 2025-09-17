المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا للهوكي بمصر.. بعد انسحاب ناميبيا

أعلن الاتحاد الافريقي للهوكي القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الافريقية المقبلة، بعد انسحاب منتخب ناميبيا للرجال والسيدات.

وتقام منافسات النسخة الثانية عشرة للرجال والتاسعة للسيدات خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر المقبل على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في مصر.

وتعد البطولة الأفريقية مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

ويشارك في منافسات الرجال ستة منتخبات هي مصر الدولة المستضيفة وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا وزامبيا.

أما في منافسات السيدات فتشارك خمسة منتخبات هي مصر وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا.

وشهدت البطولة هذا العام عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب دام ثماني سنوات، حيث تعود آخر مشاركة لهن في البطولة القارية إلى نسخة عام 2017.

ويأتي القرار في إطار حرص الاتحاد المصري للهوكي برئاسة أشرف فرحات على دعم العنصر النسائي ومنح اللاعبات فرصة جديدة للتواجد على الساحة الافريقية والمنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال.