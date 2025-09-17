قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عن حكايتي ديجافو وبتوقيت 2028.. نسمة سمير: الموازنة بين عمق الفكرة وسهولة وصولها للمشاهد

أحمد إبراهيم

كشفت المؤلفة نسمة سمير عن الصعوبات التى واجهتها أثناء كتابتها لحكايتي “بتوقيت 2028” و"ديجافو" ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو. 

وقالت نسمة سمير فى تصريح خاص لصدى البلد : الأصعب كان الموازنة بين عمق الفكرة وتعقيدها وبين سهولة وصولها للمشاهد، كنت حريصة على أن تصل فكرة السفر عبر الزمن إلى الناس من دون أن يشعروا بالتيه، وفي الوقت نفسه يعيشون الأحداث وكأنهم جزء منها.

حكاية “ديجافو”

حققت حكاية "ديجافو"، سادس حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، نجاحاً لافتاً منذ عرض الحلقة الأولى، حيث تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة على منصتي Watch It وشاهد في مصر والإمارات، كما حصدت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكاية من تأليف نسمة سمير، إخراج محمد خضر، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم ببطولتها النجمة شيري عادل في شخصية "مسك"، شيف شهيرة تدخل في دوامة من الشكوك والصراعات مع زوجها د. سيف الذي يجسده أحمد الرافعي. وتشاركهما البطولة كل من هند عبدالحليم في دور "هبة" شقيقة سيف، وعمرو وهبة في دور "موسى" صديق العائلة وخطيب هبة.

وقدمت الحلقة الأولى جرعة مكثفة من التشويق والغموض، إذ افتتحت بأجواء أسرية دافئة سرعان ما تحولت إلى سلسلة من المفاجآت، بعدما بدأت "مسك" تعيش مواقف متكررة أشبه بحالة "ديجافو"، وهو ما وضعها أمام تساؤلات مرعبة حول حقيقة ما يجري، وما إذا كانت تفقد السيطرة على ذاكرتها أو تواجه لعبة أكبر.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويواصل صناع العمل تصوير الحكاية السابعة والأخيرة من المسلسل، والتي يقوم ببطولتها نور إيهاب ويوسف عمر من تأليف أدهم أبو ذكري وإخراج محمود زهران.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يضم نخبة من النجوم الشباب في كل حكاية، من بينهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، تارا عماد، وليلى زاهر، ليشكل أحد أبرز التجارب الدرامية المكونة من حكايات منفصلة هذا الموسم.

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
السيارات المستعملة
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
