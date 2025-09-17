قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

يواجه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا الجناح الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك شبح الغياب عن مباراة القمة أمام الأهلي، المحدد لها الاثنين، الموافق 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك يتربع على صدارة ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، متفوقاً على المصرى صاحب المركز الثانى برصيد 11 نقطة، فيما احتل فريق وادى دجلة المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبنفس الرصيد يأتى سيراميكا فى المركز الرابع.

على الصعيد الآخر، يحتل الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط بعد تعثره خلال المباريات السابقة وآخرها التعادل أمام إنبي في الجولة الماضية.

ترتيب الدوري المصري 

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد مرور 6 جولات:

1- الزمالك 13 نقطة.

2- المصري 11 نقطة.

3- وادي دجلة 10 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط.

5- مودرن سبورت 10 نقاط.

6- زد 9 نقاط.

7- إنبي 9 نقاط.

8- بتروجيت 9 نقاط.

9- غزل المحلة 8 نقاط.

10- بيراميدز 8 نقاط.

11- حرس الحدود 8 نقاط.

12- طلائع الجيش 8 نقاط.

13- البنك الأهلي 7 نقاط.

14- سموحة 7 نقاط.

15- الأهلي 6 نقاط.

16- الجونة 6 نقاط.

17- الاتحاد السكندري 5 نقاط.

18- الإسماعيلي 4 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، في الساعة الثامنة مساء الاثنين 29 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة.

وتنقل قنوات أون سبورتس مباراة الأهلي والزمالك حصريا ضمن فعاليات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، فهى الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز، طبقاً للعقد المبرم منذ بداية الموسم.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الإسماعيلي والجونة خلال الجولتين القادمتين قبل قمة الدوري، فيما يواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود.

خوان بيريزا مهدد بالغياب عن القمة

يأتي تهديد خوان بيزيرا، بالغياب عن مباراة القمة أمام الأهلي، بعد حصوله على الإنذار الثاني في لقاء المصري الذي أقيم بالجولة السادسة للدوري، وسبق أن حصل على الإنذار الأول عندما خلع قميصه فرحة بالهدف الذي سجله بشباك مودرن سبورت، وحال حصوله على إنذار ثالث سيتم إيقافه لمدة مباراة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ضد الإسماعيلي غدا الخميس، بالجولة السابعة للدوري، ثم يواجه الجونة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، بالجولة الثامنة وحال حصوله على إنذار ثالث في لقاء الجونة، سيغيب عن لقاء الأهلي المحدد له 29 سبتمبر الجاري، بالجولة التاسعة. 

يذكر أن خوان ألفينا بيزيرا، خطف قلوب جماهير الزمالك، بسبب مهاراته وقدرته على التلاعب بالخصوم، وأصبح أحد أهم ركائز الفريق الأساسية وسببا مباشرا في تصدر الفارس الأبيض للدوري برصيد 13 نقطة.

خوان الفينا الزمالك الأهلي مباراة الأهلى والزمالك ترتيب الدوري المصري موعد مباراة الأهلى والزمالك

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
السيارات المستعملة
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
