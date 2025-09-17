الدوري يا أبطال.. إعلامي يحفز الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة دعم للاعبي الزمالك الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مينا ماهر :الدوري يا أبطال.. بكرة مش هزار.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

حكام مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويتولى أمين عمر تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري.



ويحتل الزمالك حاليًا المركز الأول برصيد 13 نقطة، ما يعكس انطلاقته القوية هذا الموسم ورغبته في المنافسة بقوة على اللقب.