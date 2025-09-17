وكلاء وزارات الأوقاف والثقافة والرياضة يبحثون تدشين حملة صحح مفاهيمك

عقد الشيخ معين يونس وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشهاوي وكيل وزارة الثقافة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا تحضيريًا لإطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" في ضوء الاستعدادات لإطلاق المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك" يوم الأحد القادم 21 سبتمبر، تحت رعاية الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يأتي هذا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

جاء الاجتماع التنسيقي، بحضور الدكتور حسن الدسوقي منسق الكيانات الشبابية بالمحافظة، والدكتور عبد الله عثمان منسق عام اتحاد بشبابها بمحافظة كفر الشيخ، لبحث سبل التعاون المشترك والاستعداد لتدشين حملة "صحح مفاهيمك" التي ستنفذها وزارة الأوقاف المصرية لنشر التوعية وتصحيح مفاهيم الدين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إطلاق باكورة المبادرة في المحافظة، الأحد القادم بحضور شعبي وجماهيري وتنفيذي وبمشاركة طلاب الجامعة والمدارس والشباب والرياضة وأئمة المساجد، بقاعة قصر الثقافة بكفر الشيخ تزامناً مع إطلاق المبادرة رسمياً من العاصمة الإدارية الجديدة في الجمهورية الجديدة، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ فعاليات المبادرة على أرض المحافظة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي مستنير، قائم على الفهم الصحيح للدين وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية، ودور الشباب المصري الواعي "خط الدفاع الأول" في مواجهة الشائعات والتطرف، ودعم قدراته على حمل رسائل التنوير لتجوب كافة مدن وقرى مصر، مثمنًا دور اتحاد بشبابها في تدشين المبادرة ونشر الفهم الصحيح.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إلى إسهام المبادرة في تعزيز ثقافة الاعتدال ونشر الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ودعم الأمن الفكري، بما يحقق الاستقرار والسلم المجتمعي، لافتاً إلى أن الدولة تولي ملف الوعي أهمية قصوى باعتباره الأساس في مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية من خلال مؤسسات الأوقاف المصرية.

جدير بالذكر أن المبادرة جميع فئات المجتمع وعلى رأسها الشباب، من خلال خطة توعوية وطنية شاملة تمتد على مدار عام كامل، تتناول أكثر من 40 قضية وموضوعًا تم اختيارها بعناية لتغطية القضايا الاجتماعية والإنسانية والسلوكيات الحياتية الخاطئة، إلى جانب المفاهيم الدينية التي تحتاج إلى تصويب، بما يعزز من دور المؤسسات الدينية والوطنية في بناء الإنسان وصناعة الحضارات.