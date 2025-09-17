قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
أخبار البلد

الصحة تستكمل المرحلة السادسة من تدريب العاملين على أجهزة إزالة الرجفان القلبي

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال المرحلة السادسة من البرنامج التدريبي لاستخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، حيث تم تدريب 27 موظفًا من وزارة الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الخطة الوطنية لتأهيل المنشآت الحكومية لمواجهة الطوارئ الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المرحلة تُنفذ بقرار مجلس الوزراء رقم (272) لعام 2024، لنشر أجهزة إزالة الرجفان في الجهات الحكومية والمرافق الاستراتيجية، مع تدريب الكوادر على استخدامها بكفاءة. 

وقال إن التدريب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة العلمية للقلب والشرايين وبمشاركة الهلال الأحمر المصري، تضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على نماذج محاكاة لتأهيل المتدربين للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ.

تدريب موظفي وزارة الشباب والرياض

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن تدريب موظفي وزارة الشباب والرياضة يعزز الاستجابة السريعة للطوارئ، نظرًا لتفاعلهم المباشر مع الشباب والجماهير، مشددًا على استمرار توسيع البرنامج ليشمل قطاعات أخرى ضمن استراتيجية تعزيز خدمات الرعاية العاجلة.

وأضاف «حساني» أن هذه المرحلة تزامنت مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية في 13 سبتمبر، مؤكدًا التزام الدولة بمواكبة الجهود العالمية لرفع الوعي بأهمية التدخل السريع لإنقاذ الأرواح.

