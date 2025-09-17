من الهواية إلى الاحتراف.. إنجي الشاذلي تروي تفاصيل اختيارها تصوير الأكشن

قالت المصورة إنجي الشاذلي، أول مصرية متخصصة في تصوير مشاهد الأكشن، إنها قررت تحويل هوايتها في التصوير إلى مهنة بعد تفكير طويل، معتمدة على التعلم الذاتي والقراءة المستمرة بدلاً من الدراسة الأكاديمية، حتى أصبحت قادرة على دخول المجال بشكل احترافي.

وأضافت إنجي الشاذلي ،خلال حوارها ببرنامج “أنا وهو وهي” على قناة صدى البلد، أن هدفها لم يكن التصوير التقليدي، بل ابتكار شكل مختلف قائم على التحدي والمغامرة.

وأوضحت: "أنا مش بحب أكون قاعدة، بحب الأكشن والإثارة، ودايما عايزة أعمل حاجة جديدة"، مؤكدة أن هذا الشغف كان وراء تخصصها في مجال تصوير الأكشن.