لاعب ريال مدريد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع

من المتوقع أن يغيب ترينت ألكسندر-أرنولد، مدافع ريال مدريد، عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال فوز ريال مدريد 2-1 على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

اضطر ألكسندر-أرنولد إلى الخروج من الملعب بعد خمس دقائق من بداية المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال ريال مدريد إن الفحوصات التي أجريت يوم الأربعاء أظهرت أن اللاعب الإنجليزي الدولي يعاني من "إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى".

وأضاف ريال مدريد "سيتم الإعلان عن المزيد من المستجدات لاحقًا". ولم يحدد جدولًا زمنيًا لتعافيه.

كان ألكسندر-أرنولد يركض بمفرده عندما توقف ووضع يده على مؤخرة ساقه اليسرى، سقط على الأرض انتظارًا للمساعدة الطبية، ليحل محله داني كارفاخال في النهاية.

طُرد كارفاخال لاحقًا بسبب نطحه أحد لاعبي الفريق المنافس، وسيغيب عن المباراة التالية في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا - ضد كايرات بعد أسبوعين.

انضم ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد قادمًا من ليفربول هذا الصيف، بعد أن شارك لأول مرة مع النادي الإسباني خلال كأس العالم للأندية.

ساهم في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.