جينجر تشابمان: مقتل كيرك يُستغل سياسيًا لتوسيع نفوذ السلطة التنفيذية

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك شكّل صدمة واسعة في الولايات المتحدة، خاصة مع انتماء المتهم إلى منظمة يسارية متطرفة.

وأضافت، في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الحادث المأساوي يُستغل اليوم سياسيًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبر أن اليسار يقف خلف موجات متكررة من العنف استهدفته شخصيًا خلال ولايته الأولى وما بعدها.

وأوضحت تشابمان أن هناك تصاعداً في حدة الانقسام السياسي بين اليمين واليسار، تجسده حوادث العنف المتبادلة، مثل إطلاق النار على مشرعين من ولايتين، ومحاولات الاغتيال التي طالت قضاة وشخصيات عامة.

ولفتت إلى أن ترامب يعتقد أن هذه الاعتداءات منظمة من قِبل أطراف يسارية، وهو ما يدفعه اليوم إلى الدفع باتجاه إجراءات تنفيذية تستهدف تلك الجماعات، تحت ذريعة حماية الأمن العام.