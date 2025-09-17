انقلاب سيارة في ترعة بالمراغة وانتشال جثة والبحث عن آخرين

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث سقطت سيارة سوزوكي "تمناية" في إحدى الترع المجاورة للطريق الرابط بين مدينة المراغة وقرية باصونة، مما أسفر عن غرق عدد من الركاب.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بسقوط السيارة داخل الترعة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال جثة أحد الركاب، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن أشخاص آخرين يُرجح سقوطهم بالترعة أثناء الحادث.

كما تم الدفع بقوات الشرطة لفرض طوق أمني حول موقع الحادث، وتنظيم حركة المرور على الطريق لتفادي وقوع أزمات مرورية بالمنطقة، في الوقت الذي تكثف فيه فرق الإنقاذ جهودها للعثور على المفقودين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.