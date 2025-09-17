فوائد البصل الصحية.. غذاء مذكور في القرآن يقيك من 5 أمراض خطيرة

يعد البصل من أفضل الأطعمة التي عرفها الإنسان قديما للوقاية من الأمراض وتعزيز صحة الجسم لذا فإن فوائد البصل الصحية من أكثر ما اكتشفه الإنسان في علاج الأمراض على مر العصور، وقد ورد ذُكر البصل في القرآن الكريم في حديث بني إسرائيل عن طلبهم من نبي الله موسى عليه السلام باستبدال طعام المن والسلوى بأطعمة أخرى في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾ "البقرة: 61"، وهو ما يؤكد أن البصل من النباتات المعروفة والمستخدمة في حياة الناس منذ زمن بعيد، لذا نعرض لكم في السطور التالية أبرز فوائد البصل الصحية.

فوائد البصل الصحية

ووفقا لعدد من خبراء التغذية ينصح عدد كبير منه بإضافة البصل على مختلف الأطعمة ذلك لأن البصل أفضل علاج ووقاية من الأمراض منها:

تقوية القلب البصل: يتضمن مركبات الكبريت والفلافونويدات التي تساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول، وهو ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب. تقوية المناعة: البصل غني جدا بفيتامين C ومضادات الأكسدة يجعله خط الدفاع الأول ضد العدوى ونزلات البرد. تنظيم السكر في الدم: يساعد على تحسين نسبة الأنسولين في الجسم، لذا يعد البصل غذاء مناسبا لمرضى السكري. مقاومة الالتهابات: يعمل البصل كمضاد حيوي طبيعي يخفف من الالتهابات في الجسم. تحسين قوة العظام: ومن فوائد البصل الصحية ما أشارت إليه عدة دراسات وهو أن تناول البصل بانتظام قد يساعد على تقوية العظام وكثافتها

طرق تناول البصل الصحيحة

ومن أفضل طرق تناول البصل حتى يكتسب الجسم جميع فوائد البصل الصحية هو ما ذكره عدد كبير من خبراء التغذية والذي يمكن حصره في النقاط التالية: