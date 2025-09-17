تطورات مفاوضات الأهلي مع 3 مدربين.. والبدري مطروح على طاولة مجلس الخطيب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات المفاوضات مع المدربين الأجانب من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "روي فيتوريا يتمسك بالاستمرار في أوروبا ومحاولات لإقناعه بتدريب الأهلي لكن حتى الآن المدرب رافض الفكرة".

وتابع: "كارلوس كيروش يرحب بتدريب الأهلي ولكن بعد نهاية مبارياته مع عمان في تصفيات كأس العالم".

وواصل: "أروس فيشر يرغب في الحصول على 3 ملايين دولار راتب سنوي بخلاف شرط جزائي بالحصول على راتبه لنهاية عقده حال فسخ الأهلي عقده".

واختتم: "حسام البدري اسمه أصبح مطروحا على طاولة مجلس الاداره وأصوات داخل المجلس تريد توليه مهمة الفريق، وشركة الكرة ترفض الفكرة وترى ضرورة التعاقد مع مدير فني أجنبي".