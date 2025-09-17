اعرف نتيجتك من هنا.. الاستعلام عن نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة 2025

ارتفعت معدلات البحث عن نتيجة اختبارات اكاديمية الشرطة 2025 حيث أنه من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية النتائج عبر موقعها الرسمي على الإنترنت في الموعد المحدد فور الانتهاء من الاختبارات وتقييم المتقدمين.



نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2025

من المقرر أن تعلن أكاديمية الشرطة عن نتائج اختبارات القبول للعام 2025، عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت فور الانتهاء منها، بما يسهل على الطلاب المتقدمين الاطلاع على نتائجهم دون الحاجة للسفر إلى مقر الأكاديمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الكلية لتوفير تجربة تعليمية حديثة وسلسة للمتقدمين.



إعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة رسمياً

وتقدّم أكاديمية الشرطة، تيسيرات للطلاب المتقدمين لها، أبرزها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر لمعرفة نتيجة كلية الشرطة و الطلبة المقبولين هذا العام .

كلية الشرطة



طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025 فور ظهورها



1- ادخل على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية عبر الإنترنت .. اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة

2- ثم الضغط على خدمات أكاديمية الشرطة.



3- بعدها إدخال الرقم القومي ورقم الملف.

4- الضغط على استعلام ومعرفة نتيجة اختبارات كلية الشرطة



رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025

يمكن للطلبة المتقدمين لكلية الشرطة 2025 الاستعلام عن نتيجة الاختبارات رسمياً من خلال موقع وزارة الداخلية على الانترنت ..

تتيح أكاديمية الشرطة الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف للمتقدمين من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والمؤهلات العليا.

تفاصيل اختبارات كلية الشرطة 2025

مراحل التقديم للأكاديمية تمر عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات التالية: "القدرات – المقاس – القوام – الكشف الطبي – اللياقة البدنية – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم".



ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلًا عن اختبار القوام: "الوزن المثالي = طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية (عظام – رمد – باطنة – جراحة – أسنان – وغيرها).

نتيجة كلية الشرطة 2025

مد التقديم لكلية الشرطة لـ 30 سبتمبر

كانت أعلنت وزارة الداخلية عن مد باب التقديم للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق "ذكور – إناث" ، والحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية "إناث" للعام الحالى 2025م، والحاصلون على المؤهلات الجامعية فى التخصصات المطلوبة للعام الحالى 2025م .. حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 /9/2025م ، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ( moi.gov.eg) وتلقى الإستفسارات عبر الأرقام التالية (24109102 – 24109117) وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى (2025م/ 2026م) وفى ضوء ما تقوم به أكاديمية الشرطة من إختيار أفضل العناصر المتقدمة للإلتحاق بكلية الشرطة من مختلف التخصصات.



شروط قبول طلاب الثانوية في كلية الشرطة

وحول شروط القبول فى كلية الشرطة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، يكون الحد الأدنى للقبول هذا العام 65% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها، للطلاب الحاصلين على الشهادة في عامي 2024 و2025، على ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في أول أكتوبر 2024.

واشترطت الأكاديمية أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين غير مجنسين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، كما يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق فصله من أي جهة حكومية أو دراسية.

من الناحية البدنية، يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن يتناسب وزنه مع طوله وفقًا لمعادلة الوزن المثالي (الطول – 90)، كما يشترط اجتياز مجموعة من الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية، إضافة إلى اجتياز اختبار اللياقة بنسبة لا تقل عن 50% من الدرجات المقرّرة.



سياسات القبول

تولي أكاديمية الشرطة اهتمامًا خاصًا بتحديث سياسات القبول لضمان اختيار أفضل العناصر من المتقدمين، من خلال تقييمات دقيقة ومتابعة دورية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما تسعى الكلية لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على تنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، والاستفادة المثلى من مهاراتهم لتحقيق أهداف التدريب الأمني.

الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة

حقوق الإنسان والتعليم القانوني

تتضمّن برامج الكلية جانبًا مهمًا من تدريس المبادئ القانونية والدستورية ذات الصلة بعمل رجال الشرطة، بما يعزز احترام حقوق الإنسان والحريات، ويعد كوادر أكاديمية متخصصة لدعم العمل الشرطي على أسس قانونية سليمة.



التدريب العملي والبعثات العلمية

لا يقتصر التأهيل في أكاديمية الشرطة على الدراسة النظرية، بل يمتد إلى البعثات العلمية الخارجية وتشجيع الطلاب على مواصلة الدراسات العليا، مع التركيز على تطوير مهاراتهم البدنية والفكرية، وإكسابهم خبرات متنوعة تضمن تأهيل ضباط قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

البرامج التعليمية والتدريبية

تعمل الكلية باستمرار على تحسين جودة البرامج التعليمية والتدريبية والبدنية، وتطوير المناهج الدراسية، والاستفادة من خبرات القيادات الأمنية في المجالات المختلفة، إلى جانب دعم الأنشطة الثقافية والفنية وتنمية مهارات الطلاب الإبداعية.