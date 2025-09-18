اصطفاف مركبات ومعدات التشغيل والصيانة ببدر إستعداداً لفصل الشتاء

في إطار خطة جهاز تنمية مدينة بدر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شهدت المدينة اليوم اصطفافًا ميدانيًا لمركبات ومعدات فرق التشغيل والصيانة التابعة للجهاز في عرض يؤكد الجاهزية التامة للتعامل مع مختلف المهام الطارئة واليومية على حد سواء.

وتنوعت المعدات والمركبات التي تم اصطفافها ما بين سيارات كسح معدات رفع وآليات مخصصة لأعمال الصرف الصحي بما يضمن سرعة التدخل وحسن الأداء في مختلف القطاعات الخدمية.

وأكد المهندس السيد إبراهيم أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن هذا الاصطفاف يأتي تجسيدًا لتوجيهات وزارة الإسكان بضرورة رفع كفاءة فرق التشغيل والصيانة والتأكد من جاهزية المعدات على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ فضلًا عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمدينة.

كما أضاف المهندس عاصم عزت نائب رئيس الجهاز للمرافق أن جهاز بدر لا يدخر جهدًا في توفير كل ما يلزم من دعم لفرق التشغيل والصيانة مشيرًا إلى أن الاصطفاف يهدف إلى متابعة حالة المعدات بشكل دوري والتأكد من صلاحيتها الفنية فضلًا عن تعزيز روح الانضباط والالتزام بين الفرق العاملة.

واختتم المهندس السيد ابراهيم امين رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على أن مدينة بدر تسير بخطى ثابتة نحو تقديم خدمات حضارية متكاملة وأن هذه الخطوة ما هي إلا جزء من سلسلة إجراءات مستمرة لتطوير المرافق ورفع مستوى معيشة المواطنين