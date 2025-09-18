إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، إصابة 5 أشخاص وقع صباح اليوم، بمدخل عزبة محمود حمد بمركز بني سويف، إثر تصادم سيارة برصيف بمدخل عزبة محمود حمد بمركز بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة إصابة 5 أشخاص وقع صباح اليوم، بمدخل عزبة محمود حمد بمركز بني سويف، إثر تصادم سيارة برصيف بمدخل عزبة محمود حمد، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،وتبين أن المصابين هم: أحمد محمد خليفة (31 عامًا) مصاب بكدمات بالصدر، وحافظة أحمد محمد (43 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وأيمن محمد خليفة (42 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وهند سمير حسين (22 عامًا) باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومنة الله أيمن محمد (18 عامًا) مصابة بسحجات وكدمات متفرقة.



وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة بنى سويف، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى اصابتهم خلال الحادث، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.