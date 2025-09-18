عالم مصري يستعرض تجربة المنصورة في زراعة الكبد أمام المؤتمر العالمي لجراحة الجهاز الهضمي

شارك العالم الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة وبصفته رئيسا للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والمناظير في المؤتمر الدولي للجمعية السادس والثلاثون والمنعقد حاليا في العاصمة الصربية بلجراد

حيث استعرض "عبدالوهاب" تجربة جامعة المنصورة في زراعة الكبد مؤكدا انه من اهم انجازات هذا القرن في المجال الطبي هو افتتاح مركز زراعة الكبد الجديد بالمنصورة والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الاوسط موجها الشكر للقيادة السياسية في مصر التى كانت داعمة لهذا الصرح العظيم وكذلك قيادات جامعة المنصورة وكلية الطب

واستعرض"رئيس فريق زراعة الكبد" استعرض إنجازات الدولة المصرية في مجال الطب وخاصة الوقاية من الامراض

واشاد المشاركون في المؤتمر بإنشاء الصرح الكبير العالمي مركز زراعه الكبد مؤكدين أنه سيكون مركزا معتمد دوليا للتدريب علي زراعة الكبد وهذا الحدث الاول من نوعه في الشرق الأوسط وتحديدا في مدينة المنصورة قلعه الطب في مصر

جدير بالذكر انه يعقد حاليا في العاصمة الصربية بلجراد المؤتمر 36 العالمي لجراحات الجهاز الهضمي والمناظير وبحضور كوكبة كبيرة من العلماء من كبار استاذة الجراحة في هذا المجال علي مستوي العالم وقد مثل مصر في هذا المؤتمر العالمي الكبير الدكتور محمد عبدالوهاب رائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط والحاصل علي جائزه ديميكوف وهي اعلي وسام طبي علي مستوي العالم في مجال زراعه الاعضاء من موسكو

حيث تم استقباله بترحاب شديد خلال القاء كلمته نظرا لكونه على مدار العامين الماضيين رئيسا للجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والمناظير كأول عالم مصري في هذا المنصب الدولى الهام وأشاد الحضور بانجازاته في هذا المجال