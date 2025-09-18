قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

عالم مصري يستعرض تجربة المنصورة في زراعة الكبد أمام المؤتمر العالمي لجراحة الجهاز الهضمي

مؤتمر دولى
مؤتمر دولى
همت الحسينى

 شارك العالم الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة وبصفته رئيسا للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والمناظير  في المؤتمر الدولي للجمعية السادس والثلاثون والمنعقد حاليا في العاصمة الصربية بلجراد 

حيث  استعرض "عبدالوهاب" تجربة جامعة المنصورة في زراعة الكبد مؤكدا انه من اهم انجازات هذا القرن في المجال الطبي هو افتتاح مركز زراعة الكبد الجديد بالمنصورة والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الاوسط موجها الشكر للقيادة السياسية في مصر التى كانت داعمة لهذا الصرح العظيم وكذلك قيادات جامعة المنصورة وكلية الطب

 واستعرض"رئيس فريق زراعة الكبد" استعرض إنجازات الدولة المصرية في مجال الطب وخاصة الوقاية من الامراض

واشاد المشاركون في المؤتمر بإنشاء الصرح الكبير العالمي مركز زراعه الكبد مؤكدين أنه سيكون مركزا معتمد دوليا للتدريب علي زراعة الكبد وهذا الحدث الاول من نوعه في الشرق الأوسط وتحديدا في مدينة المنصورة قلعه الطب في  مصر 

جدير بالذكر انه يعقد حاليا في العاصمة الصربية بلجراد المؤتمر 36 العالمي لجراحات الجهاز الهضمي والمناظير وبحضور كوكبة كبيرة من العلماء من كبار استاذة الجراحة في هذا المجال علي مستوي العالم وقد مثل مصر في هذا المؤتمر العالمي الكبير الدكتور محمد عبدالوهاب رائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط والحاصل علي جائزه ديميكوف وهي اعلي وسام طبي علي مستوي العالم في مجال زراعه الاعضاء من موسكو

حيث تم استقباله  بترحاب  شديد  خلال القاء كلمته نظرا لكونه على مدار العامين الماضيين رئيسا للجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والمناظير كأول عالم مصري في هذا المنصب الدولى الهام وأشاد الحضور بانجازاته في هذا المجال

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

أرشيفية

تصل إلى 15%| موعد المراجعة الدورية لتحريك أسعار المنتجات البترولية.. خبير يوضح

صورة أرشيفية

تصعيد إسرائيلي مستمر على غزة واستهداف مكثّف للمدنيين ومناطق النزوح

صورة أرشيفية

خبير: تقليل توتر طلاب الثانوية يبدأ من دعم الأهل وتنظيم الوقت

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد