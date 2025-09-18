قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

النيل والطرق الأول والإنشاء الثاني وكيما الثالث في قدم أولمبياد الشركات

محمد الغزاوى

اختتمت فعاليات كرة القدم  للملاعب التي أقيمت علي ملاعب ناديي القناة والنوبي بالإسماعيلية ضمن أولمبياد الشركات في نسختها ( 58 ) تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث أقيمت المباراة النهائية.
 

جاء ذلك وسط حضور جماهيري أشعل حماس لاعبي النيل للطرق والكباري وفريق الإنشاء والطرق أقيمت اللقاء والذي حسمه ضربات الجزاء الترجيحية لصالح أبناء النيل للطرق بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق ليتعادل الفريقين حتي في الكروت الصفراء والحمراء والتي أشهرها الحكم المتميز أمير السيد للاعبين ليكمل الفريقين المباراة بعشرة لاعبين ، وتزداد المباراة النهائية إثارة ومتعة بالاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية ، وكان التوفيق حليفا لفريق النيل الطرق والكباري الذي استحق لاعبيه الفوز بكأس البطولة .

النيل والطرق الأول والإنشاء الثاني و كيما الثالث في قدم أولمبياد الشركات 

قام عبد الفتاح حافظ سكرتير منطقة القناة وسيناء والمشرف العام علي فعاليات مسابقة كرة القدم ، بتسليم كأس البطولة لفريق شركة النيل للطرق ، بينما حل فريق الإنشاء والطرق في المركز الثاني وفريق كيما في المركز الثالث .
حضر اللقاء الحكم الدولي السابق شريف رشوان مقرر لعبة كرة القدم والكابتن علي بدوي مقرر اللعبة بمنطقة القناة وسيناء وكذا المهندس علي سليمان سيف الدين ممثل مجلس إدارة الشركة الفائزة والتي تسلم كأس المركز الأول والميداليات الذهبية نيابة عن فريق .

بينما أقيمت المباراة النهائية علي ملعب نادي القناة بمدينة الإسماعيلية، وعلى مدار اللقاء ظل المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الإتحاد العام الرياضي للشركات متابعا لتفاصيل المباراة، للاطمئنان علي أحداثها الساخنة ، كما حظيت مباريات البطولة التي أقيمت علي مدار 8 أيام بمتابعة يومية من المستشار إسماعيل عبد الحكم سكرتير عام الإتحاد العام للشركات ومدير البطولة .

كما تابع المبارة من استاد نادي القناة بالاسماعيلية عدد من قدامي كرة القدم الاسماعيلاوية يتقدمهم الكابتن أحمد أبو الرجال رئيس لجنة الحكام بمنطقة الإسماعيلية .

الشركات أولمبياد الشركات الإسماعيلية بورسعيد

