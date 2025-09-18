قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
توك شو

سوريا.. إعلان القوائم الأولية للهيئات الناخبة وانتظار البت في الطعون قريبًا

سوريا
سوريا
علي مكي

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إنّ اليوم شهد إعلان القوائم الأولية للهيئات الناخبة في معظم المحافظات السورية، باستثناء محافظتي الرقة والحسكة، حيث أُلحقت لاحقًا بهذه القوائم بناءً على مطالب شعبية من الأهالي، لا سيما في مناطق شمال شرق سوريا، كتل أبيض وسلوك في محافظة الرقة، ومنطقة رأس العين في ريف الحسكة، والمعدان في ريف الرقة الجنوبي، لأن هذه المناطق تقع تحت سيطرة الحكومة السورية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه القوائم شملت مئات الأسماء من المرشحين وأعضاء الهيئات الناخبة، الذين سيتم اختيار مرشحي مجلس الشعب السوري منهم لفئتي الكفاءات وحملة الشهادات الجامعية، إضافة إلى الأعيان من حاملي الشهادة الثانوية.

وتابع: "لكن هذه القوائم تبقى غير نهائية، إذ من المتوقع أن تدخل في سباق انتخابي قبل نهاية الشهر، ووفقًا لما صرّح به الدكتور نوار نجمة من اللجنة العليا للانتخابات، فإن هذه القوائم أولية، ويُنتظر أن تُقبل الطعون بشأنها خلال الأيام القادمة، عبر المحاكم المختصة التي حُدّدت لهذا الغرض، على أن تُصدر القوائم النهائية مع مطلع الأسبوع القادم، وتُباشر بعدها عملية الترشيح للدوائر الانتخابية المعتمدة في البلاد".

وفي سياق متصل، قال خليل هملو، إنّ خارطة الطريق التي أُعلن عنها لحل الأزمة في محافظة السويداء حظيت بإجماع إقليمي ودولي، بما في ذلك منظمات دولية وعربية، والولايات المتحدة الأمريكية التي تُعد الضامن لهذه الخارطة.

وذكر، أنه جرى الإعلان عنها خلال زيارة وزير الخارجية الأردني والمبعوث الأمريكي توم باراك إلى سوريا، غير أن هذه الخارطة واجهت اعتراضًا من الهيئات المحلية المسيطرة على المحافظة، خاصة من التيار الذي يتزعمه رجل الدين حكمة الهجري.


 

سوريا دمشق أحمد الشرع

