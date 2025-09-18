سوريا.. إعلان القوائم الأولية للهيئات الناخبة وانتظار البت في الطعون قريبًا

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إنّ اليوم شهد إعلان القوائم الأولية للهيئات الناخبة في معظم المحافظات السورية، باستثناء محافظتي الرقة والحسكة، حيث أُلحقت لاحقًا بهذه القوائم بناءً على مطالب شعبية من الأهالي، لا سيما في مناطق شمال شرق سوريا، كتل أبيض وسلوك في محافظة الرقة، ومنطقة رأس العين في ريف الحسكة، والمعدان في ريف الرقة الجنوبي، لأن هذه المناطق تقع تحت سيطرة الحكومة السورية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه القوائم شملت مئات الأسماء من المرشحين وأعضاء الهيئات الناخبة، الذين سيتم اختيار مرشحي مجلس الشعب السوري منهم لفئتي الكفاءات وحملة الشهادات الجامعية، إضافة إلى الأعيان من حاملي الشهادة الثانوية.

وتابع: "لكن هذه القوائم تبقى غير نهائية، إذ من المتوقع أن تدخل في سباق انتخابي قبل نهاية الشهر، ووفقًا لما صرّح به الدكتور نوار نجمة من اللجنة العليا للانتخابات، فإن هذه القوائم أولية، ويُنتظر أن تُقبل الطعون بشأنها خلال الأيام القادمة، عبر المحاكم المختصة التي حُدّدت لهذا الغرض، على أن تُصدر القوائم النهائية مع مطلع الأسبوع القادم، وتُباشر بعدها عملية الترشيح للدوائر الانتخابية المعتمدة في البلاد".

وفي سياق متصل، قال خليل هملو، إنّ خارطة الطريق التي أُعلن عنها لحل الأزمة في محافظة السويداء حظيت بإجماع إقليمي ودولي، بما في ذلك منظمات دولية وعربية، والولايات المتحدة الأمريكية التي تُعد الضامن لهذه الخارطة.

وذكر، أنه جرى الإعلان عنها خلال زيارة وزير الخارجية الأردني والمبعوث الأمريكي توم باراك إلى سوريا، غير أن هذه الخارطة واجهت اعتراضًا من الهيئات المحلية المسيطرة على المحافظة، خاصة من التيار الذي يتزعمه رجل الدين حكمة الهجري.



