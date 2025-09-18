القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لميسرات برنامج نورة حول تلبية احتياجات المراهقات ذوات الإعاقة

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لميسرات برنامج نورة حول تلبية احتياجات المراهقات ذوات الإعاقة بمحافظة بنى سويف،وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ،و بحضور١٠٠ ميسرة .

وأكدت الأستاذة شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطنى لتمكين الفتيات على أن الندوة هدفت إلى اكساب الميسرات مهارات التعامل والتواصل مع الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة ، ودعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع، حيث ناقشت الندوة سبل دمج الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة في مجموعات عمل ،وعلاقة الاعاقة بالمساواة بين الجنسين، كما تم شرح الدليل التدريبي الذي يعرض جميع أنواع الإعاقة .

يذكر أن برنامج "نورة" يأتي ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وتحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة، والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.