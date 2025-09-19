لا شبهة جنائية.. دفن جثمان ضحية حمام السباحة في الجيزة

باشرت النيابة العامة في الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع طفل في حمام سباحة حيث صرحت بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية.

مصرع طفل داخل حمام سباحة في الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مصرع طفل عقب سقوطه داخل حمام سباحة خاص بفيلا بمنشأة القناطر بالجيزة حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق طفل عامين داخل حمام سباحة خاص بفيلا يعمل والده كحارس لها عقب اختلال توازنه وسقوطه بمنشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.