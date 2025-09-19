قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
لا شبهة جنائية.. دفن جثمان ضحية حمام السباحة في الجيزة
مجدي عبد الغني: الأهلى لم يهنئنى بعيد ميلادي
3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت
التصريح بدفن جثمان جزار أنهى حياته داخل مول شهير بالجيزة
مندوب تركيا بمجلس الأمن: تحقيق وحدة سوريا واستقرارها لن يكون دون حكومة مركزية قوية وجيش وطني جامع
السيطرة على حريق بجوار محطة القطار الكهربائى بطريق أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لا شبهة جنائية.. دفن جثمان ضحية حمام السباحة في الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
ندى سويفى

باشرت النيابة العامة في الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع طفل في حمام سباحة حيث صرحت بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية.

مصرع طفل داخل حمام سباحة في الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مصرع طفل عقب سقوطه داخل حمام سباحة خاص بفيلا بمنشأة القناطر بالجيزة حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق طفل عامين داخل حمام سباحة خاص بفيلا يعمل والده كحارس لها عقب اختلال توازنه وسقوطه بمنشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة النيابة النيابة العامة حمام سباحة مديرية أمن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 19-9-2025

الاهالي يتجمعون اسفل عقار لمنع فتاة من الانتحار

اهالي العطارين ينقذون فتاة حاولت انهاء حياتها

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد| المحافظ يتفقد سكن الطالبات المميز بالخارجة.. وإطلاق مبادرة صحح مفاهيمك

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد