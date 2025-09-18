لجنة التفتيش الأمني تتفقد التشغيل في مطار شرم الشيخ

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني؛ برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطار شرم الشيخ الدولي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني الصحي، والبيئي في جميع المطارات المصرية، وفي هذا السياق.

كان في استقبال اللجنة الطيار وائل شلتوت مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والإطمئنان على جاهزية المطار لإستقبال الرحلات الجوية، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية .

هذا وقد شملت الجولة تفقد أسوار المطار ومباني الركاب رقم (1و 2)، وصالتي السفر والوصول(الدولي والداخلي)، والإستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، والكاترينج، الأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة.

كما تم متابعة منطقة سيور الحقائب والإطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، ومحطه الخدمات الأرضية لشركة EAS بمطار شرم الشيخ بالإضافة إلى تفقد بوابات المطار.