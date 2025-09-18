كنتي ورح تضلي ببالنا..إليسا تنعي يمنى شري

نعت الفنانة إليسا الإعلامية والممثلة اللبنانية يمنى شري، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 55 عامًا.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع إكس: “يمنى شري كنتي ورح تضلي ببالنا وبذكرياتنا كتلة حب وطاقة حلوة وإيجابية، ورح يبقى اسمك يترك على وجهنا ابتسامة حلوة كل ما نتذكرك. انشالله نفسك تكون بالسما بمطرح بعيد عن الوجع يللي ما كنتي بتستاهليه ابداً”.

وتوفيت يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام لبنانية. كما نعاها وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عبر منصة «إكس»، قائلًا: «تبلّغت بأسى كبير وفاة الإعلامية يمنى شري بعدما تركت بصمة محبة لا تُنسى في المشهد الإعلامي اللبناني، رحمها الله ومدّ عائلتها بالصبر والعزاء».