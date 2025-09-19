قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟
تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة
هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب
تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن وإندلاع حريق
لأول مرة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسب الله: البرلمان القادم يجب أن يكون قويًا في تركيبته، متنوعًا في فئاته

البرلمان
البرلمان
علي مكي

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، أن مصر في أمسّ الحاجة إلى برلمان يعكس حقيقة الشارع المصري ويمثل كل أطياف المجتمع، وليس إلى مجلس يهيمن عليه  نواب مفروضون من خارج إرادة الناخبين.


وقال حسب الله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن البرلمان القادم يجب أن يكون قويًا في تركيبته، متنوعًا في فئاته، وقادرًا على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. 


وأضاف أن التجربة الحزبية في مصر لن تنجح إلا إذا انتقلت من مرحلة الشعارات إلى تقديم برامج واقعية تمس حياة المواطن مباشرة، وتطرح حلولًا عملية للمشكلات اليومية.


وأشار إلى أن المشهد السياسي الحالي يتطلب من الأحزاب الكبيرة والصغيرة على السواء أن تؤمن بفكرة العمل الجماعي لا الفردي، مؤكدًا أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تُبنى على تشرذم 115 حزبًا صغيرًا، بل على تكوين كيانات قوية وفاعلة تمتلك قواعد شعبية حقيقية.


ولفت حسب الله إلى أن بعض الأحزاب الكبرى، مثل «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية»، بدأت في تبني خطاب جديد يقوم على الدفع بمرشحين يعكسون صوت الشارع ويعملون من بين الناس، وهو ما يمثل رسالة إيجابية للناخبين، ويؤكد وجود نية جادة لتصحيح المسار.


وشدد على أن الانتخابات المقبلة يجب أن تُدار بشفافية، وأن الناخب المصري هو الفيصل الحقيقي في اختيار من يمثله، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع النتائج باعتبارها محسومة مسبقًا، بل بالمشاركة الفاعلة التي تضمن برلمانًا قويًا يعبر عنهم.

واختتم المتحدث السابق للنواب تصريحاته بالتأكيد على أن برلمان مصر القادم يجب أن يكون برلمان الشارع والإرادة الشعبية، لا برلمان المصالح الخاصة أو المقاعد المشتراة، لأنه وحده القادر على أن يقود البلاد لمواجهة التحديات في السنوات الخمس المقبلة.

النواب صلاح حسب الله رجال الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

نهاية تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025

نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم عن الأسورة الذهبية الأثرية: حفيدة جاهلة

الفنان مينا أبو الدهب

مينا أبو الدهب: أهدي تكريمي في ملتقي أولادنا لليائسين

النجمة لبلبة

لبلبة لصدى البلد: منتظرة سنوات لأقابل صغار ذوي الهم

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد