حسب الله: البرلمان القادم يجب أن يكون قويًا في تركيبته، متنوعًا في فئاته

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، أن مصر في أمسّ الحاجة إلى برلمان يعكس حقيقة الشارع المصري ويمثل كل أطياف المجتمع، وليس إلى مجلس يهيمن عليه نواب مفروضون من خارج إرادة الناخبين.



وقال حسب الله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن البرلمان القادم يجب أن يكون قويًا في تركيبته، متنوعًا في فئاته، وقادرًا على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.



وأضاف أن التجربة الحزبية في مصر لن تنجح إلا إذا انتقلت من مرحلة الشعارات إلى تقديم برامج واقعية تمس حياة المواطن مباشرة، وتطرح حلولًا عملية للمشكلات اليومية.



وأشار إلى أن المشهد السياسي الحالي يتطلب من الأحزاب الكبيرة والصغيرة على السواء أن تؤمن بفكرة العمل الجماعي لا الفردي، مؤكدًا أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تُبنى على تشرذم 115 حزبًا صغيرًا، بل على تكوين كيانات قوية وفاعلة تمتلك قواعد شعبية حقيقية.



ولفت حسب الله إلى أن بعض الأحزاب الكبرى، مثل «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية»، بدأت في تبني خطاب جديد يقوم على الدفع بمرشحين يعكسون صوت الشارع ويعملون من بين الناس، وهو ما يمثل رسالة إيجابية للناخبين، ويؤكد وجود نية جادة لتصحيح المسار.



وشدد على أن الانتخابات المقبلة يجب أن تُدار بشفافية، وأن الناخب المصري هو الفيصل الحقيقي في اختيار من يمثله، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع النتائج باعتبارها محسومة مسبقًا، بل بالمشاركة الفاعلة التي تضمن برلمانًا قويًا يعبر عنهم.

واختتم المتحدث السابق للنواب تصريحاته بالتأكيد على أن برلمان مصر القادم يجب أن يكون برلمان الشارع والإرادة الشعبية، لا برلمان المصالح الخاصة أو المقاعد المشتراة، لأنه وحده القادر على أن يقود البلاد لمواجهة التحديات في السنوات الخمس المقبلة.