نتائج مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي

أقيمت الخميس ثلاث مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، أسفرت عن نتائج مثيرة كان أبرزها فوز فريق نيوم على ملعبه لأول مرة في تاريخه.



نيوم × الأخدود



حقق فريق نيوم انتصارًا تاريخيًا على ضيفه الأخدود بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة تبوك.

سجّل عبد الملك العييري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، بينما قدم المدافع المصري أحمد حجازي أداءً دفاعيًا مميزًا ساعد فريقه على الحفاظ على نظافة شباكه.



وبهذه النتيجة رفع نيوم رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، في حين واصل الأخدود نتائجه السلبية بخسارته الثالثة تواليًا دون أي نقطة.



الفيحاء × التعاون



تمكن الفيحاء من اقتناص فوز ثمين أمام التعاون بنتيجة 2-1.

جاءت أهداف الفيحاء في الشوط الثاني بعد مباراة قوية من الطرفين، ليؤكد الفريق حضوره القوي في بداية الموسم، فيما تجمد رصيد التعاون عند نقاطه السابقة.



الخليج × الشباب

انتهت مواجهة الخليج والشباب بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد مباراة اتسمت بالندية.



الشباب تمكن من إدراك التعادل في الشوط الثاني ليعود بنقطة مهمة خارج أرضه، بينما واصل الخليج عروضه المتوازنة في البطولة.