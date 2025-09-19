أسهل أكلة.. طريقة عمل ساندوتش الفاهيتا

فاهيتا الدجاج من أفضل الأكلات التي يعشقها الكثير والتي يمكن أن تقدم مع الارز او ساندوتش.
المكونات:
صدور دجاج مقطعة شرائح (أو لحم حسب الرغبة) – حوالي نصف كيلو
حبة فلفل أحمر + حبة فلفل أخضر + حبة بصل – مقطعين شرائح طويلة
2 ملعقة كبيرة زيت
2 فص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
عصير نصف ليمونة
خبز تورتيلا أو عيش بلدي/صاج
صوص اختياري: مايونيز، جبنة سايحة، أو صوص حار
طريقة التحضير:
تتبيل الدجاج:
ضعي شرائح الدجاج في وعاء مع الملح، الفلفل، الكمون، البابريكا، الكزبرة، عصير الليمون، والثوم. اتركيه نصف ساعة على الأقل.
التسوية:
سخني الزيت في طاسة على نار عالية، ضيفي الدجاج وقلبيه حتى يبدأ لونه يتغير وينضج نصف نضج.
إضافة الخضار:
أضيفي البصل والفلفل الألوان وقلبي على نار عالية حتى يذبلوا لكن يظل فيهم قرمشة.
التجميع:
سخني العيش التورتيلا أو الصاج، ضيفي طبقة صوص (مايونيز أو جبنة أو صوص حار)، ثم احشيه بخليط الفاهيتا، ولفيه بإحكام.
تقديم:
قدميه مع بطاطس محمرة أو سلطة