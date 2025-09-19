أسهل أكلة.. طريقة عمل ساندوتش الفاهيتا

فاهيتا الدجاج من أفضل الأكلات التي يعشقها الكثير والتي يمكن أن تقدم مع الارز او ساندوتش.

المكونات:

صدور دجاج مقطعة شرائح (أو لحم حسب الرغبة) – حوالي نصف كيلو

حبة فلفل أحمر + حبة فلفل أخضر + حبة بصل – مقطعين شرائح طويلة

2 ملعقة كبيرة زيت

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

خبز تورتيلا أو عيش بلدي/صاج

صوص اختياري: مايونيز، جبنة سايحة، أو صوص حار

طريقة التحضير:

تتبيل الدجاج:

ضعي شرائح الدجاج في وعاء مع الملح، الفلفل، الكمون، البابريكا، الكزبرة، عصير الليمون، والثوم. اتركيه نصف ساعة على الأقل.

التسوية:

سخني الزيت في طاسة على نار عالية، ضيفي الدجاج وقلبيه حتى يبدأ لونه يتغير وينضج نصف نضج.

إضافة الخضار:

أضيفي البصل والفلفل الألوان وقلبي على نار عالية حتى يذبلوا لكن يظل فيهم قرمشة.

التجميع:

سخني العيش التورتيلا أو الصاج، ضيفي طبقة صوص (مايونيز أو جبنة أو صوص حار)، ثم احشيه بخليط الفاهيتا، ولفيه بإحكام.

تقديم:

قدميه مع بطاطس محمرة أو سلطة