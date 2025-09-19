قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موريتانيا: تعديل وزاري يشمل ستة حقائب ويعيد وجوهًا بارزة للحكومة
بعد سقوط عصابة استقطاب راغبي السفر للعمل بالخليج.. هذه عقوبتهم بالقانون
الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد
سعر عيار 21 اليوم 19-9-2025
شوفته بـ عيني.. زوجة في محكمة الأسرة: خاني مع الستات والرجالة
كيم جونج أون يشرف على اختبارات أسلحة غير مأهولة ويؤكد أولوية تحديث الجيش
زيلينسكي يوقّع قانونًا يقيّد الوصول إلى سجلات العقارات العامة في أوكرانيا
سعر الدولار اليوم 19-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إيطاليا والنمسا تدشّنان أطول نفق سكة حديد تحت الأرض في العالم
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسهل أكلة.. طريقة عمل ساندوتش الفاهيتا

فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج
ريهام قدري

فاهيتا الدجاج من أفضل الأكلات التي يعشقها الكثير والتي يمكن أن تقدم مع الارز او ساندوتش. 

المكونات:
صدور دجاج مقطعة شرائح (أو لحم حسب الرغبة) – حوالي نصف كيلو
حبة فلفل أحمر + حبة فلفل أخضر + حبة بصل – مقطعين شرائح طويلة
2 ملعقة كبيرة زيت
2 فص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
عصير نصف ليمونة
خبز تورتيلا أو عيش بلدي/صاج
صوص اختياري: مايونيز، جبنة سايحة، أو صوص حار
طريقة التحضير:
تتبيل الدجاج:
ضعي شرائح الدجاج في وعاء مع الملح، الفلفل، الكمون، البابريكا، الكزبرة، عصير الليمون، والثوم. اتركيه نصف ساعة على الأقل.
التسوية:
سخني الزيت في طاسة على نار عالية، ضيفي الدجاج وقلبيه حتى يبدأ لونه يتغير وينضج نصف نضج.
إضافة الخضار:
أضيفي البصل والفلفل الألوان وقلبي على نار عالية حتى يذبلوا لكن يظل فيهم قرمشة.
التجميع:
سخني العيش التورتيلا أو الصاج، ضيفي طبقة صوص (مايونيز أو جبنة أو صوص حار)، ثم احشيه بخليط الفاهيتا، ولفيه بإحكام.
تقديم:
قدميه مع بطاطس محمرة أو سلطة

الدجاج فاهيتا الدجاج ساندوتش فاهيتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

ترشيحاتنا

ملك إسبانيا

ملك إسبانيا يلتقط الصور التذكارية في معبد حتشبسوت بالأقصر

توفيق عكاشة

نسخة من والده.. توفيق عكاشة يحتفل بخطوبة نجله

المؤتمر السابع للخدام

بحضور لفيف من الأساقفة.. المؤتمر السابع لخدام البحر الأحمر

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد