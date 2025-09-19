قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
عمرو محمود ياسين: والدي ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
أخبار العالم

هآرتس: انقسام داخل القيادة الإسرائيلية وتزايد الانتقادات لـ نتنياهو

القسم الخارجي

تشهد الساحة السياسية والعسكرية في إسرائيل حالة من الارتباك المتصاعد، مع تراجع الوعود التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تحقيق "نصر سريع" في غزة، في ظل معارضة غير مسبوقة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي يبطئ وتيرة العمليات لتقليل الخسائر في صفوف الجنود وتقليل المخاطر على حياة الأسرى، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليم الجمعة.

وكان نتنياهو قد أقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم هجوم بري واسع على مدينة غزة، متعهداً بنتائج سريعة، غير أن الواقع الميداني جاء مغايراً، إذ فضل زمير التقدم ببطء وحذر، وسط تخوفات من سقوط عدد كبير من الضحايا سواء من الجنود أو من الاسرى الذين لا يزالون في قبضة حماس.

وبحسب تقارير عبرية، لم تنجح إسرائيل منذ أكثر من عام في تحرير أي أسير عبر عمليات عسكرية، فيما تتم الإعادات حصراً من خلال صفقات تبادل، وهو ما يضعف سردية نتنياهو عن إمكانية تحقيق إنجاز عسكري سريع. بل إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يخشون من أن يلجأ مقاتلو حماس إلى إعدام بعض الاسرى أو أن يقتلوا تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف.

في الوقت ذاته، تتعرض غزة لدمار واسع النطاق مع تصاعد القصف الجوي والمدفعي، ما أدى إلى نزوح نحو 400 ألف فلسطيني من أصل مليون كانوا يقطنون المدينة. وتفتح هذه التطورات الباب أمام مخاوف عربية ودولية من أن يكون الهدف غير المعلن للعملية العسكرية هو التهجير الجماعي للفلسطينيين نحو سيناء، وهو ما ترفضه القاهرة بشدة.

سياسياً، يحاول نتنياهو كسب الوقت عبر تعزيز تحالفه مع ترامب، الذي ما زال يقدم دعماً مطلقاً لإسرائيل، رغم مؤشرات على قلق مبعوثيه من تعثر الجدول الزمني الذي عرضه نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تزداد الأصوات الناقدة، ليس فقط لنهج نتنياهو العسكري، بل أيضاً لخطابه الشعبوي الذي وعد فيه بتحويل إسرائيل إلى "دولة سبارطية" مكتفية ذاتياً، في وقت يصفه معارضوه بأنه يعيش عزلة سياسية ويصارع من أجل البقاء.

نتنياهو غزة حماس هآرتس الحرب علي غزة

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

