الزراعة: مصر تقدر اهتمام مجموعة العشرين بقضايا ارتفاع أسعار الغذاء

شيماء مجدي

واصل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المشاركة في جلسات اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، والتي تستضيفها جنوب افريقيا حاليا، حيث شهد الجلسة الخاصة باعتماد الإعلان الوزاري المعني بالأمن الغذائي.


وأكد وزير الزراعة، تقدير مصر لما صدر عن الاجتماعات التحضيرية من مناقشات ثرية حول قضايا ارتفاع أسعار الغذاء، وسياسات تمويل النظم الغذائية، ودعم استقرار الأسواق بما يعزز الأمن الغذائي العالمي، وهو ما يعكس أهمية هذا الإجتماع، وتركيزه على قضايا الأمن الغذائي والتغذية، والسياسات الزراعية، والتعاون بين الدول الأعضاء لتعزيز الإنتاج الزراعى والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف مجموعة العشرين ودورها في دعم توازن الاقتصاد العالمي ونموه.

وأشار فاروق إلى أن مصر تدرك بأن تحقيق الأمن الغذائي العالمي لن يتأتى إلا من خلال تكاتف الجهود الدولية، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول النامية، خاصة في القارة الأفريقية، مؤكدا التزام مصر بما ورد في مشروع الإعلان الوزاري، من تعزيز الأمن الغذائي عبر تحسين الإنتاج الزراعي، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتسريع التحول نحو نظم غذائية مستدامة قادرة على الصمود ومواجهة تحديات تغير المناخ، مع تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الزراعية، وتأكيد التضامن مع الدول النامية والأكثر تأثرًا بالأزمات.

وشدد الوزير أيضا، على التزام الدولة المصرية وحرصها الشديد على روح التعاون والتضامن الدولي، داعيا إلى توحيد وتنسيق الجهود العالمية لبناء نظم غذائية أكثر مرونة واستدامة تكفل الأمن الغذائي لشعوبنا، مع مواءمة جهود مجموعة العشرين مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

