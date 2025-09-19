محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 54 فرصة عمل بتمويل 34 مليون جنيه

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أغسطس في توفير 54 فرصة عمل، من خلال تمويل 27 مشروعا متنوعا (تجارية، خدمية ، صناعية ) بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليونا و695 ألف جنيه، مؤكداً أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك " ، لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

ووجه محافظ المنوفية القائمين علي برنامج "مشروعك " بضرورة تكثيف الحملات التوعوية ولاسيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب علي العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

كما أكد المحافظ أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات ، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في الاتجاه نحو الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.