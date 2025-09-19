قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية.. تحرير 115 محضرا تموينيا وضبط 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم

حملات تموينية
حملات تموينية
مروة فاضل

قال أسامة عز الدين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إنه تم اليوم الجمعة، تحرير 110 محاضر تموينية بنطاق المحافظة تنوع ما بين 68 مخالفات مخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و42 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملة تفتيشية مفاجئة لمتابعة الأسواق والمرور علي المخابز البلدية ومتابعة الحالة التموينية ، أسفرت عن ضبط 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم بنطاق مركز شبين الكوم وتحرير 3 محاضر جنح ضد المسئولين عن عدد من المخابز البلدية وماكينة طحين لقيامهم بتجميع دقيق وإعادة نخله لبيعه بالسوق السوداء ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها. 

وبمتابعة الحالة التموينية بنطاق مركز ومدينة أشمون ، شنت الأجهزة الرقابية  بمديرية التموين بالتنسيق مع حماية المستهلك من تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة وتعبئة  المواد الغذائية ، وتم ضبط 80 شيكارة أرز و5 طن سكر  وحيازة سلع مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضرين جنح عدم الإعلان عن الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية  حيال المخالفات. 

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط السلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية تموين المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

بالصور

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد