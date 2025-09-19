المنوفية.. تحرير 115 محضرا تموينيا وضبط 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم

قال أسامة عز الدين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إنه تم اليوم الجمعة، تحرير 110 محاضر تموينية بنطاق المحافظة تنوع ما بين 68 مخالفات مخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و42 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملة تفتيشية مفاجئة لمتابعة الأسواق والمرور علي المخابز البلدية ومتابعة الحالة التموينية ، أسفرت عن ضبط 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم بنطاق مركز شبين الكوم وتحرير 3 محاضر جنح ضد المسئولين عن عدد من المخابز البلدية وماكينة طحين لقيامهم بتجميع دقيق وإعادة نخله لبيعه بالسوق السوداء ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وبمتابعة الحالة التموينية بنطاق مركز ومدينة أشمون ، شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بالتنسيق مع حماية المستهلك من تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة وتعبئة المواد الغذائية ، وتم ضبط 80 شيكارة أرز و5 طن سكر وحيازة سلع مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضرين جنح عدم الإعلان عن الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط السلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية.