ماريسكا يوضح موقف المستبعدين في تشيلسي.. ويستعد لموقعة يونايتد

أدلى إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، بتصريحات حاسمة بشأن أزمة لاعبيه المستبعدين من حساباته، رحيم ستيرلينج وأكسيل ديساسي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد غدًا السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدرب الإيطالي علق على الأزمة بعد دخول رابطة اللاعبين المحترفين على خطها، قائلا: "الأمر لا يقتصر على تشيلسي، بل يحدث في كل أندية العالم.. عندما لا يجد اللاعب والنادي حلا لأي سبب، فإن النادي يمنح اللاعب الأدوات للتدريب.. لكن إذا لم تكن ضمن الفريق، فلست ضمن الفريق".

وأشار ماريسكا إلى ما يُعرف بـ"مجموعة المهمشين"، قائلا: "لقد عشت وضعا مشابها كلاعب، وأدرك تماما أنه ليس شعورا جيدا.. لأسباب مختلفة، الوضع هو ما عليه الآن.. النادي يمنحهما فرصة للعمل بالطريقة الصحيحة، وهذا كل ما يمكنني قوله".

التأثير النفسي

وحول التأثير النفسي المحتمل على اللاعبين المستبعدين، قال: "والدي يبلغ من العمر 75 عاما، ومنذ نصف قرن يعمل صيادا، يبدأ عمله من الثانية فجرا حتى العاشرة صباحا.. هذه هي الصعوبة الحقيقية في الحياة، وليست طريقة عمل لاعب كرة القدم".

جارناتشو في الصورة

وانتقل ماريسكا للحديث عن لاعبه الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، مؤكدا: "في المباراتين الأخيرتين قدم أداءً جيدا للغاية.. نحن سعداء بالطريقة التي يتأقلم بها مع أسلوبنا.. هل هو جاهز للبدء غدا؟ أعتقد أنه جاهز".

تحدي الشياطين الحمر

وبشأن مواجهة مانشستر يونايتد، أقر المدرب الإيطالي بأن خصمه استفاد من فترة إعداد أطول: "الواقع أنهم يملكون أسبوعا كاملا للتحضير، بينما لعبنا قبل 48 ساعة فقط.. لكني أفضل دائما أن نلعب مباريات دوري أبطال أوروبا".

موقف بالمر وجيو

وأكد ماريسكا أن كول بالمر بخير، رغم شعوره بشد في الفخذ خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال، مشيرا في الوقت نفسه إلى عودة المهاجم الشاب مارك جيو بقوله: "مارك عاد لأن النية هي استخدامه.. يحتاج إلى تحسين بعض الأمور وتطوير نفسه، وسنمنحه الفرصة".

دروس من هزيمة بايرن

أما عن خسارة تشيلسي أمام بايرن (3-1)، فاعتبرها المدرب الإيطالي "مباراة طبيعية في إطار دوري الأبطال"، موضحا: "كنا نعلم أنها ستكون صعبة، وحاولنا تقديم أفضل ما لدينا.. في بعض الفترات كنا جيدين جدا، لكن هناك أمور تحتاج للتحسين.. في النهاية شعرت بشيء إيجابي، لأننا هنا وسنواصل المنافسة".