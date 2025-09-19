قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
ماريسكا يوضح موقف المستبعدين في تشيلسي.. ويستعد لموقعة يونايتد

إسلام مقلد

أدلى إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، بتصريحات حاسمة بشأن أزمة لاعبيه المستبعدين من حساباته، رحيم ستيرلينج وأكسيل ديساسي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد غدًا السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدرب الإيطالي علق على الأزمة بعد دخول رابطة اللاعبين المحترفين على خطها، قائلا: "الأمر لا يقتصر على تشيلسي، بل يحدث في كل أندية العالم.. عندما لا يجد اللاعب والنادي حلا لأي سبب، فإن النادي يمنح اللاعب الأدوات للتدريب.. لكن إذا لم تكن ضمن الفريق، فلست ضمن الفريق".

وأشار ماريسكا إلى ما يُعرف بـ"مجموعة المهمشين"، قائلا: "لقد عشت وضعا مشابها كلاعب، وأدرك تماما أنه ليس شعورا جيدا.. لأسباب مختلفة، الوضع هو ما عليه الآن.. النادي يمنحهما فرصة للعمل بالطريقة الصحيحة، وهذا كل ما يمكنني قوله".

التأثير النفسي

وحول التأثير النفسي المحتمل على اللاعبين المستبعدين، قال: "والدي يبلغ من العمر 75 عاما، ومنذ نصف قرن يعمل صيادا، يبدأ عمله من الثانية فجرا حتى العاشرة صباحا.. هذه هي الصعوبة الحقيقية في الحياة، وليست طريقة عمل لاعب كرة القدم".

جارناتشو في الصورة

وانتقل ماريسكا للحديث عن لاعبه الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، مؤكدا: "في المباراتين الأخيرتين قدم أداءً جيدا للغاية.. نحن سعداء بالطريقة التي يتأقلم بها مع أسلوبنا.. هل هو جاهز للبدء غدا؟ أعتقد أنه جاهز".

تحدي الشياطين الحمر

وبشأن مواجهة مانشستر يونايتد، أقر المدرب الإيطالي بأن خصمه استفاد من فترة إعداد أطول: "الواقع أنهم يملكون أسبوعا كاملا للتحضير، بينما لعبنا قبل 48 ساعة فقط.. لكني أفضل دائما أن نلعب مباريات دوري أبطال أوروبا".

موقف بالمر وجيو

وأكد ماريسكا أن كول بالمر بخير، رغم شعوره بشد في الفخذ خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال، مشيرا في الوقت نفسه إلى عودة المهاجم الشاب مارك جيو بقوله: "مارك عاد لأن النية هي استخدامه.. يحتاج إلى تحسين بعض الأمور وتطوير نفسه، وسنمنحه الفرصة".

دروس من هزيمة بايرن

أما عن خسارة تشيلسي أمام بايرن (3-1)، فاعتبرها المدرب الإيطالي "مباراة طبيعية في إطار دوري الأبطال"، موضحا: "كنا نعلم أنها ستكون صعبة، وحاولنا تقديم أفضل ما لدينا.. في بعض الفترات كنا جيدين جدا، لكن هناك أمور تحتاج للتحسين.. في النهاية شعرت بشيء إيجابي، لأننا هنا وسنواصل المنافسة".

إنزو ماريسكا ماريسكا تشيلسي ستيرلينج ديساسي مانشستر يونايتد

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

موعد التسكين في المدن الجامعية بالأزهر.. اعرف الشروط والإجراءات

الأزهر: إلزم المعاهد بإلقاء محاضرة عن الوطن في أول يوم دراسي.. صور

خطيب المسجد الحرام: اطلب المدد من الله بيده مفاتيح الفرج ولا تنفد خزائنه

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

