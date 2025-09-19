الكشف عن المدير التنفيذي الجديد للآرسنال

أعلن نادي آرسنال عن تعديلات واسعة في مجلس إدارته يوم الجمعة، حيث غادر نائب الرئيس التنفيذي تيم لويس النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، ورُقّي المدير الإداري ريتشارد جارليك إلى منصب الرئيس التنفيذي بشكل فوري، بحسب ما جاء في وكالة "رويترز" للأنباء.

لويس، الذي عين نائبًا للرئيس التنفيذي في مارس 2023، عمل مستشارًا لشركة كرونكي سبورتس آند إنترتينمنت منذ عام 2007، وانضم إلى مجلس إدارة آرسنال كمدير في سبتمبر 2020.

انضم جارليك إلى آرسنال عام ٢٠٢١ مديرًا لعمليات كرة القدم، وشغل منصب المدير الإداري خلال العام الماضي.

وصرح جوش كرونكي، الرئيس المشارك لنادي أرسنال: "لقد كان لريتش تأثير بالغ على جميع الأصعدة، ونحن نواصل سعينا للفوز بالألقاب الكبرى، وتحقيق الاستدامة المالية، ووضع جماهيرنا في صميم كل شيء".

وأضاف: "في هذه اللحظة، نود أن نشكر تيم على تفانيه والتزامه المستمر تجاه أرسنال في فترة التحول التي يمر بها النادي. لقد لعب دورًا محوريًا، وضمن لنا مكانةً ممتازةً لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا في طموحنا للفوز بالألقاب الكبرى".

أنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الثلاثة الماضية، بعد صيامه عن التتويج باللقب لمدة 21 عامًا.