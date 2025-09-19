قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن المدير التنفيذي الجديد للآرسنال

أرسنال
أرسنال
القسم الرياضي

أعلن نادي آرسنال عن تعديلات واسعة في مجلس إدارته يوم الجمعة، حيث غادر نائب الرئيس التنفيذي تيم لويس النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، ورُقّي المدير الإداري ريتشارد جارليك إلى منصب الرئيس التنفيذي بشكل فوري، بحسب ما جاء في وكالة "رويترز" للأنباء.

لويس، الذي عين نائبًا للرئيس التنفيذي في مارس 2023، عمل مستشارًا لشركة كرونكي سبورتس آند إنترتينمنت منذ عام 2007، وانضم إلى مجلس إدارة آرسنال كمدير في سبتمبر 2020.

انضم جارليك إلى آرسنال عام ٢٠٢١ مديرًا لعمليات كرة القدم، وشغل منصب المدير الإداري خلال العام الماضي.

وصرح جوش كرونكي، الرئيس المشارك لنادي أرسنال: "لقد كان لريتش تأثير بالغ على جميع الأصعدة، ونحن نواصل سعينا للفوز بالألقاب الكبرى، وتحقيق الاستدامة المالية، ووضع جماهيرنا في صميم كل شيء".

وأضاف: "في هذه اللحظة، نود أن نشكر تيم على تفانيه والتزامه المستمر تجاه أرسنال في فترة التحول التي يمر بها النادي. لقد لعب دورًا محوريًا، وضمن لنا مكانةً ممتازةً لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا في طموحنا للفوز بالألقاب الكبرى".

أنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الثلاثة الماضية، بعد صيامه عن التتويج باللقب لمدة 21 عامًا.

آرسنال تيم لويس الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

شيكو

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

ترشيحاتنا

مدينة الأزهر الجامعية

موعد التسكين في المدن الجامعية بالأزهر.. اعرف الشروط والإجراءات

المعاهد الأزهرية

الأزهر: إلزم المعاهد بإلقاء محاضرة عن الوطن في أول يوم دراسي.. صور

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: اطلب المدد من الله بيده مفاتيح الفرج ولا تنفد خزائنه

بالصور

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد