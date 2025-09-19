سموحة يحقق الفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق فريق سموحة الفوز على حرس الحدود بهد نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز بابي بادجي هدف تقدم سموحة في الدقيقة 29 من ضربة رأس.

وشهدت الدقيقة 25 هدفا ملغى لسموحة بداعي التسلل.

وأهدر محمد حمدي زكي ركلة جزاء لحرس الحدود في الدقيقة 86.

وشهدت الدقيقة 90+1 تعرض صامويل أمادي لاعب سموحة للطرد بعد حصوله على إنذار ثاني.

بهذا الفوز يرتفع رصيد سموحة إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز السابع بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري.