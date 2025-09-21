قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي
نجل ضحية بورسعيد يكشف: زوجها أجبرها على إيصالات أمانة وابتزاز قبل وفاتها المأساوية |تفاصيل
3 أيام حزينة بسوهاج .. مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادثي غرق سيارتين
4 مكملات غذائية تهدد صحة القلب دون أن نشعر
تعليق مؤثر من عيد أبو الحمد في أول ظهور بعد أزمته الصحية.. فيديو
3 فوائد غير متوقعة لاستخدام بذور الشيا للبشرة

بذور الشيا
بذور الشيا
نهى هجرس

يبحث مُحبّو العناية بالبشرة دائمًا عن مكونات طبيعية وفعّالة لتعزيز روتينهم، ومن هذه المكونات الفعّالة بذور الشيا للبشرة، فهي غنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية والمعادن الأساسية، ما يُحدث فرقًا كبيرًا في صحة بشرتكِ.

إن إضافة بذور الشيا لبشرتكِ إلى روتينكِ اليومي يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا.

فوائد بذور الشيا للبشرة

1. ترطيب عميق لبشرة ناعمة

البشرة المرطبة هي سرّ شبابها وصحتها. بذور الشيا غنية بالصمغ، وهو مادة هلامية تحبس الرطوبة وتمنع الجفاف، عند نقعها في الماء، تتمدد بذور الشيا لتشكل جلًا مرطبًا طبيعيًا، ببساطة، امزجي جل بذور الشيا مع الصبار وضعيه كقناع للوجه لترطيب عميق.

2. تحارب الشيخوخة المبكرة بمضادات الأكسدة

الشيخوخة أمرٌ لا مفر منه، لكن استخدام مكونات العناية بالبشرة المناسبة يُبطئ من آثارها، بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينول والفلافونويد ، التي تُحيّد الجذور الحرة وتمنع الإجهاد التأكسدي، هذا يُساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة وترهل الجلد، مما يجعل بذور الشيا علاجًا طبيعيًا لمكافحة الشيخوخة.

3. يهدئ الالتهاب والاحمرار

هل بشرتكِ حساسة أو معرضة لحب الشباب؟ تتميز بذور الشيا بخصائص قوية مضادة للالتهابات بفضل غناها بأوميغا 3، كما تساعد هذه الأحماض الدهنية على تقليل الاحمرار والتهيج والالتهاب، مما يجعلها علاجًا ممتازًا لحالات مثل الأكزيما والوردية، قناع بذور الشيا يهدئ بشرتكِ ويعيد توازنها على الفور.

المصدر webmd

بذور الشيا البشرة فوائد بذور الشيا أضرار بذور الشيا

