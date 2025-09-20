هام جدا.. ماذا يحدث للجسم عند شرب الماء جالسا؟

الماء ضروري للحياة، ولكن هل تعلم أن طريقة شربك للماء تؤثر أيضًا على صحتك؟ معظمنا لا يتردد في شرب كوب من الماء أثناء الوقوف أو المشي، لكن الممارسات القديمة والعلم الحديث يُشيران إلى ضرورة شرب الماء أثناء الجلوس .

فوائد شرب الماء جالسا

1. يساعد على تحسين عملية الهضم

عندما تشرب الماء وأنت جالس، يكون جسمك في وضعية أكثر استرخاءً، مما يسمح لعضلاتك وجهازك العصبي بالعمل بهدوء، هذا يساعد معدتك على هضم الطعام بكفاءة أكبر، شرب الماء ببطء وأنت جالس يُحسّن امتصاص العناصر الغذائية ويمنع انتفاخ المعدة أو تقلصاتها

2. يمنع مشاكل الكلى

الوقوف أثناء شرب الماء قد يُسبب اندفاعًا مفاجئًا يؤثر على كليتيك ومثانتك، الجلوس يضمن تدفقًا أكثر سلاسة، مما يسمح لكليتيك بتصفية الماء بكفاءة أكبر، لذا، إذا كنت تهتم بصحة كليتيك، فاجعل شرب الماء أثناء الجلوس عادة.

3. ترطيب أفضل

شرب الماء ببطء أثناء الجلوس يُمكّن جسمك من تسجيل مستويات الترطيب بشكل صحيح، عند شرب الماء أثناء الجلوس، يمتصه جسمك تدريجيًا، مما يحافظ على ترطيب مثالي ويمنع التبول غير الضروري

4. يمنع مشاكل المفاصل والعظام

وفقًا لعلم الأيورفيدا، فإن تناول كمية غير كافية من الماء - وخاصةً أثناء الوقوف - قد يُخل بتوازن السوائل في الجسم. مع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى آلام المفاصل أو التهاب المفاصل، إن تخصيص وقت لشرب الماء في وضعية الجلوس يُعزز صحة مفاصلك على المدى الطويل.

