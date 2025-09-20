قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
إصابة 19 شخصا في انقلاب اتوبيس بمصر الإسماعيلية
وزير خارجية سوريا يرفع العلم فوق السفارة في واشنطن.. ماذا يعني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هام جدا.. ماذا يحدث للجسم عند شرب الماء جالسا؟

الماء
الماء
نهى هجرس

الماء ضروري للحياة، ولكن هل تعلم أن طريقة شربك للماء تؤثر أيضًا على صحتك؟ معظمنا لا يتردد في شرب كوب من الماء أثناء الوقوف أو المشي، لكن الممارسات القديمة والعلم الحديث يُشيران إلى ضرورة شرب الماء أثناء الجلوس . 

فوائد شرب الماء جالسا

1. يساعد على تحسين عملية الهضم

عندما تشرب الماء وأنت جالس، يكون جسمك في وضعية أكثر استرخاءً، مما يسمح لعضلاتك وجهازك العصبي بالعمل بهدوء، هذا يساعد معدتك على هضم الطعام بكفاءة أكبر، شرب الماء ببطء وأنت جالس يُحسّن امتصاص العناصر الغذائية ويمنع انتفاخ المعدة أو تقلصاتها

2. يمنع مشاكل الكلى

الوقوف أثناء شرب الماء قد يُسبب اندفاعًا مفاجئًا يؤثر على كليتيك ومثانتك، الجلوس يضمن تدفقًا أكثر سلاسة، مما يسمح لكليتيك بتصفية الماء بكفاءة أكبر، لذا، إذا كنت تهتم بصحة كليتيك، فاجعل شرب الماء أثناء الجلوس عادة.

3. ترطيب أفضل

شرب الماء ببطء أثناء الجلوس يُمكّن جسمك من تسجيل مستويات الترطيب بشكل صحيح، عند شرب الماء أثناء الجلوس، يمتصه جسمك تدريجيًا، مما يحافظ على ترطيب مثالي ويمنع التبول غير الضروري

4. يمنع مشاكل المفاصل والعظام

وفقًا لعلم الأيورفيدا، فإن تناول كمية غير كافية من الماء - وخاصةً أثناء الوقوف - قد يُخل بتوازن السوائل في الجسم. مع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى آلام المفاصل أو التهاب المفاصل، إن تخصيص وقت لشرب الماء في وضعية الجلوس يُعزز صحة مفاصلك على المدى الطويل.

المصدر on take water

الماء فوائد الماء فوائد شرب الماء جالسا الهضم الكلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

أرشيفية

المغرب والصين يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء حوار استراتيجي بين البلدين

حرب مستمرة في أوكرانيا

زيلينسكي: روسيا تشن واحدة من أكبر هجماتها على أوكرانيا

رئيس سوريا أحمد الشرع

أحمد الشرع: سوريا قد توقع قريبا اتفاقا مع إسرائيل بوساطة أمريكية

بالصور

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

شباب الشرقية تنظم معرضا لتسويق وبيع منتجات أندية الفتاة والمرأة

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد