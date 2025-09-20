قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الغردقة يختتم أنشطته بنجاح

جامعة الغردقة
جامعة الغردقة
ابراهيم جادالله

​ أقام المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الغردقة حفلًا ختاميًا لأنشطته للعام الجامعي 2024/2025، وتم تقديم استعراضًا لإنجازات المركز ودوره في تأهيل الطلاب لسوق العمل، بالإضافة إلى تكريم القائمين على نجاحه.​افتتح الحفل بكلمة للدكتور أحمد النشرتي رئيس جامعة الغردقة، الذي قدم عرضًا تفصيليًا لأنشطة المركز وإحصائيات المستفيدين من برامجه التدريبية. أعقب ذلك عرض مرئي لأهم إنجازات المركز خلال العام.​وفي كلمته، أشاد رئيس الجامعة بالدور الحيوي للمركز في تنمية المهارات وبناء القدرات، مؤكدًا على أهميته في خدمة المجتمع الجامعي وإعداد الطلاب بشكل فعّال لسوق العمل، ووجه الشكر لجميع أعضاء المركز وفريق المتطوعين على جهودهم المتميزة.​واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير على أعضاء المركز، بمن فيهم أمين عام الجامعة حمدي محمد علي، وعدد من مديري الإدارات والأخصائيين، تقديرًا لجهودهم، كما تم تسليم شهادات إتمام دورات الحاسب الآلي للإداريين.

​شهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، حيث شارك فيه عدد من عمداء ووكلاء الكليات، منهم الدكتور محمد جاد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور أسامة عمارة، عميد كلية الألسن، وآخرون، والتقطت الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين في مبادرة "كن مستعدًا".

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة جامعة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما هى حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

شقيقة هنا الزاهد

شقيقة هنا الزاهد تستعرض أناقتها في حفل خطوبتها.. شاهد إطلالتها

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد