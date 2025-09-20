​المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الغردقة يختتم أنشطته بنجاح

​ أقام المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الغردقة حفلًا ختاميًا لأنشطته للعام الجامعي 2024/2025، وتم تقديم استعراضًا لإنجازات المركز ودوره في تأهيل الطلاب لسوق العمل، بالإضافة إلى تكريم القائمين على نجاحه.​افتتح الحفل بكلمة للدكتور أحمد النشرتي رئيس جامعة الغردقة، الذي قدم عرضًا تفصيليًا لأنشطة المركز وإحصائيات المستفيدين من برامجه التدريبية. أعقب ذلك عرض مرئي لأهم إنجازات المركز خلال العام.​وفي كلمته، أشاد رئيس الجامعة بالدور الحيوي للمركز في تنمية المهارات وبناء القدرات، مؤكدًا على أهميته في خدمة المجتمع الجامعي وإعداد الطلاب بشكل فعّال لسوق العمل، ووجه الشكر لجميع أعضاء المركز وفريق المتطوعين على جهودهم المتميزة.​واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير على أعضاء المركز، بمن فيهم أمين عام الجامعة حمدي محمد علي، وعدد من مديري الإدارات والأخصائيين، تقديرًا لجهودهم، كما تم تسليم شهادات إتمام دورات الحاسب الآلي للإداريين.



​شهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، حيث شارك فيه عدد من عمداء ووكلاء الكليات، منهم الدكتور محمد جاد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور أسامة عمارة، عميد كلية الألسن، وآخرون، والتقطت الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين في مبادرة "كن مستعدًا".