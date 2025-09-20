أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور

شهدت بعض المدارس الخاصة ومدارس الراهبات التي لا تطبق اجازة السبت في القاهرة صباح اليوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٠ بدء العام الدراسي الجديد بإستقبال عدد كثيف من الطلاب بمختلف المراحل والنوعيات وسط احتفالات وأجواء مبهجة ، وتهيئة الجو المناسب لجذب الطلاب إلى المدرسة وتحقيق عام دراسي منظم ومنضبط

وقد إستهلت هذه المدارس يومها الدراسى الأول ، بتحية العلم ، وترديد النشيد الوطنى ، وكلمة فى طابور الصباح للترحيب بالطلاب ، وتم التشديد على ضرورة تحقيق الانضباط الإدارى داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب .

وقام المعلمون اليوم بإستقبال الأطفال بالمدارس بالورود وتوزيع الحلوى والإعلام المصرية مصحوبة بفقرات غنائية وطنية لازالة الرهبة من نفوس الطلاب وظهور المدارس في أبهى صورة لاستقبال طلابها .

جدير بالذكر أنه قد دقت اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025 أجراس المدارس في المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت لبدء العام الدراسي الجديد 2025 /2026، بينما تبدأ الدراسة رسميا في مدارس باقي محافظات الجمهورية الأحد 21 سبتمبر 2025.

ومن المتعارف عليه أن هناك 12 محافظة على مستوى الجمهورية لا تطبق اجازة السبت في مدارسها وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة.

دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة

ومن جانبه .. وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وفي هذا الإطار ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن جداول تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس في جميع المراحل التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 مؤكدة ما يلي :