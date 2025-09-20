رئيس الوزراء: القنطرة غرب أحد المراكز الصناعية الواعدة في مصر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محطة المياه، ومأخذ المياه العكرة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ورافق مدبولي، خلال الافتتاح، كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح محطة المياه ومأخذ المياه العكرة يمثل خطوة استراتيجية في استكمال البنية التحتية المتكاملة لمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ويعكس القدرة على توفير الخدمات والمرافق اللازمة لدعم التوسعات الصناعية وجذب الاستثمارات الكبرى، مُشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لانطلاق القنطرة غرب كأحد المراكز الصناعية الواعدة في مصر.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استكمال مرافق البنية التحتية بالقنطرة غرب، وعلى رأسها محطة المياه ومأخذ المياه العكرة، يمثل دعامة أساسية لتمكين المنطقة الصناعية من خدمة 40 مشروعًا صناعيًا متنوعًا تم التعاقد عليها حتى الآن، في قطاعات تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، وحقائب السفر، والأنشطة اللوجستية، ومعدات تربية الدواجن، والتعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية، بما يعزز استراتيجية الدولة في التوطين والتصدير.

وعقب إزاحة الستار، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح على اللوحات من المهندس أحمد معوض، مدير المشروع، حيث استعرض تفصيلياً مكونات المحطة والقدرات الفنية لوحدة خزانات المياه ووحدة التنقية الموجودة بالمحطة.

وأشار إلى أن وحدة التنقية بسعة 200 لتر/ ثانية، كما توجد خزانات للتهدئة، والمكثفات، وأحواض التجفيف، ومبني اعدام الكلور، ومنطقة مضخات الحمأة، فضلاً عن عدة مبان أخرى تشمل المحولات ومحطة رفع المياه المرشحة، وخزانات المياه المرشحة بسعة 12.5 ألف م3، ومحطة رفع المياه العكرة، وخزانات للمياه العكرة بسعة 8 آلاف م3، وغيرها من المباني الآخرى بالمحطة.

كما أشار وليد جمال الدين، إلى أن القدرة التصميمية للمرحلة الأولى لمحطة المياه تبلغ 35,000 متر مكعب يوميًا، وتضم المحطة وحدة تنقية مياه، وخزانات، ومبانٍ إدارية، أما مأخذ المياه العكرة فقد تم تنفيذ مرحلته الأولى بطاقة 35,000 متر مكعب يوميًا، بإجمالي تكلفة تخطت 475.8 مليون جنيه مصري.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن محطات المرافق التي يتم افتتاحها اليوم صُممت لتكون لها مراحل وتوسعات مُستقبلية، بما يتيح مضاعفة قدراتها في خدمة المزيد من المشروعات الصناعية المستهدف جذبها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضع القنطرة غرب على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية الواعدة.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه جار العمل على إنشاء توسعات لمحطة المياه في المرحلة الثانية، لتصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 70,000 متر مكعب يوميًا، بإجمالي مساحة 22,500 متر مربع، فيما تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية من المحطة نحو ما يقرب من 905 ملايين جنيه، كما يشمل مأخذ المياه العكرة توسعات مستقبلية بطاقة إضافية 35,000 متر مكعب يوميًا، ليصبح إجمالي طاقته 70,000 متر مكعب يوميًا.