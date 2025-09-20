غرق شاب في منطقة غير مخصصة للسباحة ببورسعيد

شهد شاطئ محافظة بورسعيد، قبل ساعات، واقعة غرق شاب أقدم على السباحة في منطقة غير تمركزية لإدارة شاطئ بورسعيد ورجال الإنقاذ المتواجدين بطول الساحة.

وأقدم شاب يدعى علاء التميمي في العقد الثاني من العمر على السباحة في منطقة لا يتواجد بها إنقاذ لقوات منطقة غير تمركزية ولا تتبع ولايتها لإدارة شاطئ بورسعيد، وتعرض الشاب للغرق وكان برفقته آخر من ذوي الهمم.

وتسببت الأمواج المرتفعة في طرد جثمان الشاب من المياه، وعثر عليه الأهالي، فقاموا بالاتصال بالإسعاف وتم نقله للمشرحة، وتم التعرف عليه وإبلاغ أسرته من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا بالحادث، وجري على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي، للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثة تحت تصرفها، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح بالدفن.